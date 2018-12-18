Мэрия решила отдать в концессию две городские бани, расписавшись в бессилии по их содержанию.

Сегодня в Липецком горсовете на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию было рассмотрено предложение ООО «Липецкий банный комплекс» к мэрии взять в концессию сроком на 25 лет две бани - на улице Неделина и на улице 40 лет Октября. Концессионер заявил о желании внести в их ремонт 32 млн рублей за четыре года.



Сейчас эти бани находятся в плачевном состоянии. Баня на Соколе закрыта, на ремонте - мужское отделение бани на Неделина. А чем занимается МУП «Банно-прачечного хозяйства?». Констатирует факт, что из года в год «наблюдается ежегодное уменьшение количества помывок». Так, в прошлом году помывок было меньше на 11,5 тысяч рублей, чем в 2016-м. МУП получил убыток в прошлом году в размере 4,9 млн рублей, за первое полугодие этого года - 2,3 млн рублей. Дебиторская задолженность предприятия по состоянию на июль - 4,1 млн рублей,из которых 3,6 миллиона - просроченная задолженность. Кредиторская задолженность МУПа - 19,1 млн рублей (почти весь долг банно-прачечного хозяйства - перед АО «ЛГЭК»).



Вопрос: зачем мэрии такой МУП, который ни мычит, ни телится?