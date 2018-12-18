Общество

сегодня, 11:02

«Наблюдается ежегодное уменьшение количества помывок»

13 999
#МУП #бани
«Наблюдается ежегодное уменьшение количества помывок»

Мэрия решила отдать в концессию две городские бани, расписавшись в бессилии по их содержанию.

Сегодня в Липецком горсовете на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию было рассмотрено предложение ООО «Липецкий банный комплекс» к мэрии взять в концессию сроком на 25 лет две бани - на улице Неделина и на улице 40 лет Октября. Концессионер заявил о желании внести в их ремонт 32 млн рублей за четыре года.

Сейчас эти бани находятся в плачевном состоянии. Баня на Соколе закрыта, на ремонте - мужское отделение бани на Неделина. А чем занимается МУП «Банно-прачечного хозяйства?». Констатирует факт, что из года в год «наблюдается ежегодное уменьшение количества помывок». Так, в прошлом году помывок было меньше на 11,5 тысяч рублей, чем в 2016-м. МУП получил убыток в прошлом году в размере 4,9 млн рублей, за первое полугодие этого года - 2,3 млн рублей. Дебиторская задолженность предприятия по состоянию на июль - 4,1 млн рублей,из которых 3,6 миллиона - просроченная задолженность. Кредиторская задолженность МУПа - 19,1 млн рублей (почти весь долг банно-прачечного хозяйства - перед АО «ЛГЭК»).

Вопрос: зачем мэрии такой МУП, который ни мычит, ни телится?
13 999
#МУП #бани

Комментарии (13)

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Оля и СПИД

5 минут назад
никакой чистоты там не было - да откуда ей взяться, когда туда приходят все липецкие засратые чушки с заводов и торговцы с рынка. Потом друг перед дружкой намыливают яйцы, просят почесать во всех местах, пердят и там же ссут
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Оля и СПИД

8 минут назад
у нас квартира была на Неделина 20 рядом с баней. С балкона все хорошо видно, что эти извращенцы в кустах творили и в каком состоянии их выносили, а также как бабки выливали ведра с грязной водой сбоку у входа
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Гость

10 минут назад
Оля и СПИД, чмо, ты хотя бы в нормальное бане было? да тебя чушку и близко не подпустят, так что не тебе про баню писать.
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баньщик

15 минут назад
Оля и СПИД, Ольгунь,поинтересуюсь,откуда такие познания,живёте в банях?
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И.Артамонов

21 минуту назад
Дорогие мои Липчане,дорогие не потому,что дорожу,а по тому что дорого обходитесь.В Наступающий год СВИНЬИ,какая вам баня,свиньи?!
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Оля и СПИД

30 минут назад
и еще многие дяди ходили в бани чтобы познакомиться там с молоденькими ребятами и после продолжить "помывку"
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Иван

43 минуты назад
Ведь говорили же что Олегу Петровичу надо было дать (за счет областного бюджета) абонемент на пожизненную помывку в городских банях! Народ в баню просто посмотреть на О.П. приходил бы - тогда убытка не было бы
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Оля и СПИД

53 минуты назад
раньше жили в бараках и коммунальных квартирах, поэтому ходили в общественные бани, где сотни вонючих волосатых дядей чесали друг другу спинку и просили поднять мыло. Теперь у всех есть свои ванны и душевые кабины и смысла ходить ловить сифилис и триппер с бомжами я не вижу
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Глупый

сегодня, 11:26
Все должно быть пропорционально-чем больше "посадок" чиновников-тем больше "помывок' у населения будет! Честное слово! Гарантирую! (Только не при этом режиме...)
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Tt

сегодня, 11:25
Потихонечку в частные руки переводят огромное здание и территорию практически в центре.Вот так за копейки можно отжать недвижимость в липецке,да ...поправочка...только "приблеженным",интересно,когда там новостройка появится или ТЦ?
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