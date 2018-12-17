Внешнеторговый оборот Липецкой области увеличился за счет экспорта

Экспорт вырос, импорт упал

На 25% вырос внешнеторговый оборот Липецкой области за 11 месяцев и составил 5 млрд. 488,2 млн. долларов США. Рост обеспечили экспортные операции, которые выросли на 34,6%, до 4 млрд. 811,9 млн. долларов. Импорт, напротив, уменьшился на 17,2% и составил 676,3 млн. долларов.

Торговые связи поддерживались с 93 странами ближнего и дальнего зарубежья. Основной объем внешнеторгового оборота обеспечила торговля со странами дальнего зарубежья (97,3%). Странами с наибольшим объемом товарооборота оказались Турция, Мексика, Бельгия, Дания, США, Германия, Китай, Италия, Индия, Польша, Нидерланды, Бразилия, Узбекистан. Товарооборот с этими странами составляет 5 142,2 млн долларов или 93,7 % от общего объема внешнеторгового оборота.

Основу экспорта составил экспорт черных металлов ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» - 92,2%. В свою очередь Липецкая область импортировала технологическое оборудование и запасные части к нему (33,5% от общего импорта), электрические машины (13,3%), черные металлы (9,5%), пластмассы и изделия из них (8,3%), брусчатку, бордюрные камни и плиты (4,9%), изделия из черных металлов (3,2 %), продукты переработки овощей и фруктов (2,8%), химические продукты (3,2%) и другие.

В доход федерального бюджета Липецкая таможня перечислила 9 млрд. 755,5 млн. рублей — на 16,3% больше прошлогоднего.

Были выявлены и изъяты из розничной торговли 43 319 единиц контрафактной продукции - леска для рыбной ловли с товарными знаками POWER PRO, SHIMANO, спортивная обувь с товарным знаком NIKE. Правоохранительным блоком таможни с начала года возбуждено 408 дел об административных правонарушениях (нарушения валютного законодательства Российской Федерации; недостоверное декларирование товаров; невывоз либо неосуществление обратного ввоза транспортных средств физическими лицами; непредставление или несвоевременное представление в таможенные органы статистической формы учета перемещения товаров и др.). Штрафные санкции на нарушителей составили 511,09 млн. рублей.