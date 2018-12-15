Дмитрий Куликов и его команда вышли в лидеры Западной конференции НХЛ (ВИДЕО)

Через два дня нашего земляка ждет матч с лучшей командой сильнейшей лиги мира.

Дмитрий Куликов и его «Виннипег Джетс» вышли в лидеры Западной конференции Национальной хоккейной лиги.

Сегодня ночью «Виннипег» в увлекательном матче взял верх на выезде над «Чикаго» - 4:3 в овертайме.

«Джетс» лидировали на протяжении большей части матча, но за 8 секунд до финальной сирены хозяева сравняли счет - 3:3. Дополнительное время длилось 50 секунд - этого хватило 25-летнему канадскому форварду Марку Шайфли, чтобы забросить победную шайбу. Шайфли, на счету которого два гола и результативная передача, стал первой «звездой» матча.

Вторую «звезду» получил автор «дубля» в составе «Чикаго» канадец Джонатан Тэйвз, а третью - американский нападающий «Виннипега» Блэйк Уиллер за три голевые передачи.







Куликов (№5) в центре снимка.



Липчанин Дмитрий Куликов принял участие в этой игре. проведя на площадке чуть более 14 минут, что является отличным показателем. Очков наш земляк не набрал, один раз бросил по чужим воротам и получил 2 минуты штрафа.

Мы сообщали, что первый матч после возвращения на лед Куликова «Виннипег» проиграл дома «Сент-Луису» - 0:1. Однако затем с Дмитрием в составе «Джетс» выиграли 4 встречи подряд! В победную серию вошли домашний разгром «Филадельфии» - 7:1, победу на своей площадке над «Чикаго» - 6:3 и «Эдмонтоном» - 5:4 в овертайме, а также минувший выигрыш у «Блэкхоукс» в гостях. Куликов в этих матчах получал стабильное игровое время.







Прогресс «Виннипега» ошеломляет. Команда вышла в лидеры Центрального дивизиона и всей Западной конференции - 32 игры, 44 очка (в НХЛ за победу начисляют 2 очка). В общей турнирной таблице НХЛ Куликов и Ко идут уже на 2-м месте, уступая только «Тампе-Бэй» (33 игры, 51 очко).

17 декабря лидеры встретятся между собой в Виннипеге.



Так в Канаде убирают лед в ходе матча. В Липецке же обходятся по старинке мужиком в валенках.







Конкурсы в перерыве.



Фото и видео jets.ice.nhl.com

