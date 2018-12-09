Спорт

16 минут назад

Возвращение Дмитрия Куликова на лед в НХЛ чуть не вылилось в триумф (ВИДЕО)

117
#Хоккей #НХЛ #Дмитрий Куликов.
Возвращение Дмитрия Куликова на лед в НХЛ чуть не вылилось в триумф (ВИДЕО)

В третьем периоде наш земляк имел отличный шанс сравнять счет и перевернуть ход матча.

Липецкий защитник клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов наконец-то вернулся на лед после месячного перерыва, связанного с травмой.

Липчанин принял участие в домашнем матче своей команды с «Сент Луисом». Правда, возвращение Куликова на этот раз не помогло его команде, она уступила гостям с минимальным счетом - 0:1. Единственную шайбу на 35-й минуте забросил канадский защитник гостей Колтон Парайко.

Куликов провел на льду 11 минут 40 секунд, нанес 2 броска в створ и применил 1 силовой прием. За 7 минут до конца третьего периода Дмитрий едва не сравнял счет, но попал в штангу. Это было уже второе попадание его команды в каркас ворот.

В нынешнем сезоне Дмитрий Куликов провел 7 матчей за «Виннипег», в которых забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. В общей сложности он провел на льду 1 час и 29 минут. Наш земляк мог бы быть ведущим защитником своей команды, если бы не травмы.

«Виннипег», как и в прошлом сезоне, претендует на выход в плей-офф НХЛ. Сейчас команда идет на 4-м месте в Западной конференции - 28 игр, 36 очков.

Сегодня в 23.00 по московскому времени «Джетс» принимают «Филадельфию».

1069635316_slide.jpg

Фото и видео Winnipeg Jets

117
#Хоккей #НХЛ #Дмитрий Куликов.

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Первый домашний матч новая липецкая баскетбольная команда начала с победы
2
Первый домашний матч новая липецкая баскетбольная команда начала с победы

вчера, 22:09

Спорт
В Реутове липецкому мини-футбольному клубу забил даже вратарь соперников
#Мини-футбол
6
В Реутове липецкому мини-футбольному клубу забил даже вратарь соперников

вчера, 21:16

Спорт
Липецкий волейбол унижен в родных стенах
#Волейбол #ВК "Липецк"
7
Липецкий волейбол унижен в родных стенах

вчера, 20:15

Спорт
Липецкому футболисту настойчиво предлагают согласиться на снижение зарплаты
#Футбол #Максим Григорьоев #ФНЛ
11
Липецкому футболисту настойчиво предлагают согласиться на снижение зарплаты

вчера, 09:42

Спорт
Признание самбо олимпийским видом спорта липчанка отпраздновала медалью и мастерским званием
#Самбо #ОК СШОР #Вячеслав Лупоносов
7
Признание самбо олимпийским видом спорта липчанка отпраздновала медалью и мастерским званием

вчера, 09:17

Спорт
«Локо-Юниор» в Липецке вновь остался непобежденным
#Хоккей #МХК "Липецк"
4
«Локо-Юниор» в Липецке вновь остался непобежденным

07.12.2018 22:14

Спорт