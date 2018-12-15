Знаете ли вы, что НЛМК дважды был «именным»?

Комбинат «крестили» в честь секретаря обкома и генсека.

Это сейчас предприятия и организации называются скупо и бюрократически – ОАО, ПАО, ООО «такое-то». В послереволюционное время вплоть до 90-х предприятию присваивались имена великих людей. Впрочем, эта «мода» потихоньку возвращается. В России уже завершается голосования по присвоение имен российским аэропортам. Кроме двух – липецкого и тамбовского ввиду, того, что это небольшие воздушные «гавани», точнее даже «пристани».

Крупнейшее в Липецке предприятие – НЛМЗ, а позже НЛМК «крестили» дважды – в 30-х и 80-х годах прошлого века.

В 1935 – 1937 годах, тогда еще НЛМЗ носил имя Иосифа Михайловича Варейкиса.

Как рассказала GOROD48 специалист музея НЛМК Ольга Щурова, Иосиф Варейкис – это человек, которому комбинат в значительной степени, если не сказать главным образом, обязан своим рождением. Возможно, Новолипецкий завод и без него был бы построен, но, наверное, позже.

В 1928 году была образована ЦЧО - Центрально-Черноземная область. В нее вошли бывшие Воронежская, Тамбовская, Курская, Орловская, Рязанская губернии. Первым секретарем Центрально-Черноземного обкома был назначен Иосиф Михайлович Варейкис. Огромный богатейший регион, но его богатства лежали без использования. Промышленность была тогда развита слабо, число рабочих - невелико. В деревне еще сложнее. 60% населения неграмотны. Бедность, темнота, малопродуктивный труд.

Сегодня это кажется невероятным, но в проекте первой пятилетки СССР не были предусмотрены ни строительство металлургического завода в Липецке, ни разработка Курской магнитной аномалии, ни сооружение районных электростанций. И Варейкис упорно, настойчиво, опираясь на данные геологов ученых, инженеров, рабочих начал доказывать возможность и необходимость строительства этих и других важнейших объектов, сначала на местном уровне, а затем и на уровне правительства. Он добился и ассигнований, и включения в первый пятилетний план строительства Липецкого металлургического завода. Сам он уделял строительству много внимания и даже приехал и на пуск завода.





Так начинался будущий металлургический гигант (закладка фундамента одного их цехов 1931 год)





Выплавка первого чугуна (1934 год).





Металлурги на награждении в Кремле (1939 год)

В 1935 году Варейкиса перевели на работу в Поволжье. Коллектив новолипчан в конце 1934 года обратился в Совет народных комиссаров СССР с просьбой о присвоении НЛМЗ имени Варейкиса, и с 1935 года завод стал носить его имя.

Но уже в конце 30-х годов имя Варейкиса документах завода не встречается, а в более ранних документах тщательно вымарывается. В 1937 году Верейкис был арестован, обвинен как вредитель и «враг народа», и в 1939 году расстрелян. Причем, главным пунктом обвинения была его «вредительская» деятельность именно в Черноземье…

Так, около 50 лет Новолипецкий комбинат был просто – НЛМЗ а позже – НЛМК.

В марте 1984 года после смерти Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, в целях увековечения его памяти ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР постановили присвоить его имя городу Рыбинску, ряду предприятий и учебных заведений, в том числе и НЛМК. Хотя к НЛМК Юрий Андропов никакого прямого отношения не имел. Юрий Андропов с 1967 по 1982 год руководил КГБ СССР.

Комбинат носил имя Андропова до приватизации и образования Акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат», то есть, до 1993 года.

фото nlmk.com.

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