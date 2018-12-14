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Липецкая вечЁрка: проступок помощника судьи, плачущие нары и бестолковый магазин

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: проступок помощника судьи, плачущие нары и бестолковый магазин

Представляем вам обзор самых обсуждаемых у пользователей новостей Липецка и региона в пятницу, 14 декабря.

Самой обсуждаемой новостью дня стало сообщение «По главе Задонского района плачут нары?». УФАС по области и УМВД РФ по области возбудили дела по факту закупки Григорием Масоловым компьютерной техники для новой школы в Задонске. Люди в погонах активизировались после ролика липецких сторонников Навального.

Также пользователям было интересно узнать про допрос 8-летнего свидетеля преступления. Коллегия присяжных Липецкого областного суда под председательством Олега Мирошника в пятницу продолжила слушание по делу о жестоком убийстве двухлетнего мальчика. Сегодня показания давал его старший брат.

Почти сотня комментариев оставлена под сообщением насчет помощницы мирового судьи. Женщине объявили выговор за скандал в управляющей компании. На прошлой неделе GOROD48 рассказал историю липчанки Натальи Анисимовой, у которой на платной автостоянке расстреляли ее «Audi A3». Это происшествие потерпевшая связала с действиями жены недавно скончавшегося директора двух липецких управляющих компаний - «Престиж» и «Европейская» - Виктории Колыхаловой, женщины, работающей помощником мирового судьи одного из судебных участков Липецка. Начальники Колыхаловой провели проверку и сделали выводы.

Кроме того, липчане сегодня интересовались – зачем нашему аэропорту зона беспошлинной торговли. За рубеж из него летают только чартеры резидентов федеральной и региональных экономических зон, ну и однажды, чтобы подчеркнуть статусность липецкого аэропорта, в Милан в целях пиара слетали областные чиновники.
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#обзор #события #вечЁрка

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