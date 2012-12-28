В Липецкой области до +10

Дневные температуры в ближайшие трое суток будут расти.

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области и Центральном Черноземье в целом будет расти, осадков не ожидается.Среднесуточные температуры воздуха составят: 27 и 28 марта — 2-4 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы, 29 марта — 6-8 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 марта в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью — от -3 до +2 градусов, днем — от +5 до +10 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от 0 до -2, днем — от +6 до +8 градусов.День 27 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году — 18 градусов мороза.