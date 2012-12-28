В Воловском округе похоронят 27-летнего мобилизованного

Владимир Мананский погиб 13 марта.

Завтра в селе Васильевка Воловского округа похоронят Владимира Мананского, который погиб 13 марта при исполнении задач в ходе специальной военной операции на Украине.«Наш земляк родился 9 апреля 1996 года в селе Васильевка. В 2012 году окончил 9 классов Васильевской средней школы. На военную службу был призван в рамках частичной мобилизации в ноябре 2022 года», – сообщил глава Воловского округа Сергей Щеглов.