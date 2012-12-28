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Общество
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22 минуты назад
В Воловском округе похоронят 27-летнего мобилизованного
Владимир Мананский погиб 13 марта.
«Наш земляк родился 9 апреля 1996 года в селе Васильевка. В 2012 году окончил 9 классов Васильевской средней школы. На военную службу был призван в рамках частичной мобилизации в ноябре 2022 года», – сообщил глава Воловского округа Сергей Щеглов.
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