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Ни одной выигранной партии из 12-ти…

По результатам регулярного чемпионата наша команда сумела обойти только «Тюмень» и финишировала 11-й.

Просто катастрофическим вышло выступление липецких волейболисток в заключительном туре регулярного чемпионата Высшей лиги. В Череповце наша команда по два раза встретилась с местной «Северянкой» и «Корабелкой» из Санкт-Петербурга и не сумела победить даже… в одной партии, проиграв 4 поединка с одинаковым счётом – 0:3.

Сегодня команда Александра Труша хотя бы нашла в себе силы оказать упорное сопротивление «Северянке» - за исключением первого сета, который местные волейболистки выиграли – 25:18.

Во второй партии «Липецк» неожиданно вышел вперёд – 3:0, но на финише отрезка северная команда всё равно обеспечила себе три сет-бола (возможности выиграть сет в следующем розыгрыше мяча, прим.) – 24:21. Однако затем Анастасия Лабзина технично перебросила мяч над блоком, соперницы дважды ошиблись в атаке и счёт сравнялся – 24:24. И всё-таки на «тянучке» сильнее оказалась местная команда – 28:26.

В третьей партии у «Липецка» вновь был «близок локоток, да не укусишь», «Северянка» выиграла – 26:24.

В Череповце нашей команде пришлось сражаться с соперниками более высокого класса. «Корабелка» в итоге финишировала 2-й, «Северянка» - 4-й. Но можно ли этим оправдать не только результаты, но и откровенно провальные партии? Вчера один из сетов «Корабелке» наша команда проиграла – 9:25, а в первом поединке - 8:25…

Шансы на выход в плей-офф наша команда потеряла уже давно. Более того, на финише липчанки позволили обойти себя юным воспитанницам Московской волейбольной академии. У москвичек в итоге оказались 10 побед (в том числе – 4 над «Липецком»!), у нас – 9. Итоговое место липчанок – 11-е. Обойти удалось только «Тюмень», у которой 5 очков.

Победителями 1-го этапа стали дублёрши калининградского «Локомотива».

Фото ВК "Северянка", vk.com/chervolley


Волейбол
ВК «Липецк»
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Иван
36 минут назад
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