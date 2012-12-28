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Происшествия
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26 минут назад
Прохожие отбили 69-летнюю женщину от стаи собак
Происшествие записала камера видеонаблюдения.
— По факту происшествия, в ходе которого женщину 1955 года рождения на прогулке со своим питомцем покусали собаки, полиция проводит проверку. В том числе устанавливается принадлежность напавших на женщину собак, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Видео - vk.com/chapligin_chp
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