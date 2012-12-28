Прохожие отбили 69-летнюю женщину от стаи собак

Происшествие записала камера видеонаблюдения.

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14 марта у микрорайона «Заречье» в Чаплыгине стая собак набросилась на 69-летнюю женщину, которая гуляла со своей собакой. Женщину и её питомца отбили прохожие. Но собаки успели её покусать.— По факту происшествия, в ходе которого женщину 1955 года рождения на прогулке со своим питомцем покусали собаки, полиция проводит проверку. В том числе устанавливается принадлежность напавших на женщину собак, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.