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сегодня, 18:21
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Авария на Железнякова: началась замена поврежденной трубы

Воду начнут подавать после замены, но в жилые дома она попадет нескоро.

16 рабочих при помощи восьми единиц техники устраняют аварию на улице Железнякова, где вчера вечером во время прокладки кабеля был пробит 400-миллиметровый водопровод. Об этом сообщает «РВК-Липецк». 

В компании объяснили, почему ликвидация аварии затянулась на целые сутки — аварийные работы проводятся на глубине около четырех метров и осложнены переувлажнением грунта. 

Поврежденный участок трубы уже меняют, и как только «РВК» начнет подавать воду в отключенные дома, однако на полное заполнение системы понадобится время. 

Порыв на сетях водоснабжения в районе дома №8б по улице Железнякова произошел в результате прокладки электрокабеля «Первой сетевой компанией».

 «Организация должна были провести предварительный шурфовой контроль для уточнения места расположения сетей водоснабжения, о чем им было сказано при согласовании работ», — добвили в пресс-службе «РВК-Липецк»

коммунальная авария
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Комментарии (3)

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Сначала новые
менеджер
31 минуту назад
топите лед, снег, его на улице полно!
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Липчанин
33 минуты назад
Меня интересует наши власти вместе с квадрой смотрят на прогноз погоды на апрель
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Пришвин
36 минут назад
Какие сутки??? Воды нет уже третьи сутки !!!!!
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