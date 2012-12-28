Авария на Железнякова: началась замена поврежденной трубы

Воду начнут подавать после замены, но в жилые дома она попадет нескоро.





16 рабочих при помощи восьми единиц техники устраняют аварию на улице Железнякова, где вчера вечером во время прокладки кабеля был пробит 400-миллиметровый водопровод. Об этом сообщает «РВК-Липецк».

В компании объяснили, почему ликвидация аварии затянулась на целые сутки — аварийные работы проводятся на глубине около четырех метров и осложнены переувлажнением грунта.

Поврежденный участок трубы уже меняют, и как только «РВК» начнет подавать воду в отключенные дома, однако на полное заполнение системы понадобится время.

Порыв на сетях водоснабжения в районе дома №8б по улице Железнякова произошел в результате прокладки электрокабеля «Первой сетевой компанией».

«Организация должна были провести предварительный шурфовой контроль для уточнения места расположения сетей водоснабжения, о чем им было сказано при согласовании работ», — добвили в пресс-службе «РВК-Липецк»