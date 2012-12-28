В Становом похоронили 44-летнего участника СВО Андрея Степаненко

Боец представлен к ордену Мужества посмертно.

В Становом накануне простились с 44-летним Андреем Степаненко, который погиб 6 марта на специальной военной операции.Андрей Степаненко представлен к ордену Мужества посмертно.«Администрация округа, депутатский корпус, военный комиссариат выражают глубокое соболезнование родным и близким погибшего», — сообщила администрация Становлянского округа.Прощание с Андреем Степаненко состоялось в Свято-Введенском храме. Похороны прошли на кладбище в Становом.