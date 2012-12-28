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Общество
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13 минут назад
В Становом похоронили 44-летнего участника СВО Андрея Степаненко
Боец представлен к ордену Мужества посмертно.
Андрей Степаненко представлен к ордену Мужества посмертно.
«Администрация округа, депутатский корпус, военный комиссариат выражают глубокое соболезнование родным и близким погибшего», — сообщила администрация Становлянского округа.
Прощание с Андреем Степаненко состоялось в Свято-Введенском храме. Похороны прошли на кладбище в Становом.
Фото - vk.com/stanovoe_adm
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