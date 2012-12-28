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сегодня, 18:38
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Более, чем на четырех десятках улиц и в трех садоводчествах отключат электричество

27 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях на двух улицах — с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители четырех домов, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 15а, 15б, 15в по улице Неделина и №14 по улице Котовского. Цистерна с водой для питья будет находиться возле дома № 15в по улице Неделина. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

27 марта плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 из-за монтажа приборов учета перебои с электричеством (не более, чем на три часа для каждого отдельного домовладения) возникнут на улицах 6-й Гвардейской дивизии, Зеленой, Ильича, Клавдии Шаталовой, Краснодонской, Краснознаменной, Молодежной, Олега Кошевого, Кондарева, Спортивной, Украинской, Ботанической, Варшавской, Добровской, Бурлакова, Постышева, Рихарда Зорге, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Дорожной, Заречной, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, Ивовой, Лозовой, Радужной, Черешневой, в переулках Линейном, Сосновом, по Боевому проезду, в садоводчестве «Монтажник». 

С 09:00 до 17:00 для проведения ремонтных работ на сетях обесточат улицы Баумана, Артема, Ферросплавную, Московскую, Ладыгина, Бригадную, Локомотивную, Писарева, проспект Победы, проспект Мира, садоводчества «Весна», «Кооператор». 

отключения
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Комментарии (1)

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Пензия
21 минуту назад
растоплю печку, с ней не пропадешь. В такие времена печь незаменима, а дровишки всегда найдутся!
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