Сегодня в Липецке: полковник пишет стихи и как липчан обманывают на макретплейсах

Всё самое главное про наступивший вторник.

Чуть теплее

На улице ещё немного потеплеет – до 6-8 градусов выше нуля. День пройдёт без существенных осадков.







Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Гастелло 1а; Литаврина, 8; Металлургов, 1, 4а, 4 ст1, 4 ст2, 4 ст3, 4 ст4, вл4, 6, 9, 9а, 12, 18; Октябрьской, 58; Первомайской, 3, 35, 35а; Фрунзе, 6; в переулке Литаврина, 2.







В это же время с неудобствами столкнутся и жители частного сектора на улицах Гастелло и Озёрной.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 останутся без электричества жители улиц Артёма, Маумана, Гоголя, Ульяны Громовой, Ферросплавной, площади Победы, проспектов Мира и Победы.



С8:00 до 18:00 на срок до 3-х часов оставят в потёмках обитателей улиц Адмирала Макарова, Дорожной, Заречной, Земной, Инженерной, Кленовой, Прокатной, Рязанской, Ферросплавной, Фурманова, Черняховского, переулка Задонского, а с 9:00 до 19:00 – Гайдара, Заводской Нахимова, Салтыкова–Щедрина, Станционной, улицы Крайней в селе Подгорном, а также садоводчества "Маши«остроитель" и «Машиностроитель-1».

Пробки

Уже в 6 утра на улице Терешковой в районе Центрального рынка пробка красного цвета мешала движению в обоих направлениях. Таких будет ещё немало, поэтому лучше пользуйтесь «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями, которые покажут, где заторы меньше.

Воронежское шоссе начали ремонтировать

Начиная с текущей недели ремонт нужно будет учитывать при движении по городу. На одной из главных магистралей Липецка уложат почти 39 тыс. квадратным метров нового асфальта, на тротуарах - 4 тыс. квадратных метров асфальта, сделают почти 2 км бордюра. Работы стоимостью 91 миллион рублей планируют завершить до 1 сентября.







В мэрии сообщили, что работы не будут вести в утренние и вечерние часы, а также в часы пик, чтобы не препятствовать проезду.

Спектакль для… выбора профессии (16+)

В Городском молодёжном центре (ул. Гагарина, 35) в 14:00 покажут спектакль «Проверка на внимательность».

Особенность постановки в том, что зрители… смогут принимать активное участие в действии. В коротких сценах разыграли ситуации с проблемными вопросами, затрагивающими самые разные сферы жизни. Особый акцент сделан на грамотный выбор будущей профессии и правила охраны труда.





Фото vk.com/lipadm

Концерт

Первый концерт этой недели состоится в большом зале Детской школы искусств №1 (ул. Интернациональная, 53а).

В 17:00 на сцену выйдут и порадуют своим мастерством участники отделения «Сольное пение».





Фото vk.com/dshi1lipetsk

Вход свободный.

Писатель в чине полковника (12+)

В Детской библиотеке «Эрудит» (ул. 9 микрорайон, 18, кв. 47) в 10:00 востоится творческая встреча с питателем Юрием Яковенко (Янко).

Гвардии полковник расскажет ребятам интересные факты из своей творческой биографии. Узнают школьники и о том, когда появилось первое стихотворение, и почему он стал писателем. Юрий Иванович прочитает свои весёлые, мелодичные, легко запоминающиеся стихи.

Риски маркетплейсов



Интернет-торговля прочно вошла в нашу жизнь. Немало людей совершают покупки на маркетплейсах чаще, чем ходят в магазины. И… рискую попасть на удочку мошенников. «Роскачество» напомнило об основных правилах безопасных покупок в Сети.

1.Перед покупкой товаров внимательно ознакомьтесь с информацией о продавце. В карточке товара от иностранных продавцов зачастую отсутствуют данные на русском языке, а адрес указан за пределами РФ. Фактически это лишает покупателя возможности решать возникающие проблемы в суде, а владелец агрегатора (маркетплейса) при этом остается «в стороне», оставляя решение спора на усмотрение продавца.

2.Изучите информацию о порядке и сроках доставки. Обратите внимание на все вкладки в карточке, в них могут содержаться уточнения, которые и нарушают ваши права как потребителя, и ставят в крайне невыгодное положение при проблемах с заказом.







Обратите внимание! Нормы законодательства в сфере защиты прав потребителей не распространяются на взаимоотношения с иностранным продавцом или исполнителем услуг. В подобных ситуациях защита нарушенных прав будет осуществляться в рамках международного частного права, что лишает потребителя установленных законодательством нашей страны преференций (освобождение от госпошлины при обращении в суд, и так далее). Поэтому прежде чем заказать товар у иностранного продавца, оцените все риски его получения, а также прочтите отзывы других покупателей.

Дорогие липчане! Желаем вам плодотворного рабочего дня, в паузах которого не забывайте заходить на GOROD48. Вы сами видите, что в наше время нельзя без информации. Человек, не следивший за новостями целый день, вечером рискует почувствовать себя инопланетянином, ничего не знающим о местной жизни. Поэтому не забывайте читать сообщения на сайте, который давно называют электронным именем Липецка. С нами вы всегда будете в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова.