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Общество
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сегодня, 10:46
В деревне Недоходовка Измалковского района на СВО погибли два брата
37-летнего мобилизованного Андрея Логачева похоронили 24 марта. Его брат Владимир ушёл в зону СВО добровольцем и погиб в прошлом году.
У погибшего остались жена и сын. И родители, которые потеряли на СВО уже двух сыновей.
«Андрей Логачёв был призван в ходе частичной мобилизации и погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции (...) Лично выразил искренние соболезнования родителям Сергею Владимировичу и Татьяне Антиповне, супруге Оксане и сыну Кириллу. Родители воспитали своих сыновей, и Андрея, и Владимира, настоящими патриотами. Старший брат Андрея Владимир ушёл в зону проведения СВО добровольцем и, к сожалению, погиб в прошлом году. Проявив мужество и героизм, они отдали Родине самое дорогое — свои жизни», — сообщил глава Измалковского района Владимир Иванников.
Старший брат Андрея Владимир родился 10 августа 1980 года. Связь с ним родственники потеряли ещё в ноябре 2022 года. А в марте 2023 года в семью пришло первое страшное известие.
В мае 2023 года в деревне Недоходовка возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сотрудники Измалковского участкового лесничества посадили дуб в память о Владимире Логачёве.
Фото - vk.com/vladimir.ivannikov48, vk.com/moikraipetrovskiy и vk.com/uprlesxoz48
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