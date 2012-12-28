В деревне Недоходовка Измалковского района на СВО погибли два брата

37-летнего мобилизованного Андрея Логачева похоронили 24 марта. Его брат Владимир ушёл в зону СВО добровольцем и погиб в прошлом году.

деревне Недоходовка возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с

отрудники Измалковского участкового лесничества

посадили дуб в память о Владимире Логачёве.







В Измалковском районе 24 марта похоронили мобилизованного из деревни Недоходовка Андрея Логачева. Ему было 37 лет: Андрей Логачёв родился 15 марта 1986 года.У погибшего остались жена и сын. И родители, которые потеряли на СВО уже двух сыновей.«Андрей Логачёв был призван в ходе частичной мобилизации и погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции (...) Лично выразил искренние соболезнования родителям Сергею Владимировичу и Татьяне Антиповне, супруге Оксане и сыну Кириллу. Родители воспитали своих сыновей, и Андрея, и Владимира, настоящими патриотами. Старший брат Андрея Владимир ушёл в зону проведения СВО добровольцем и, к сожалению, погиб в прошлом году. Проявив мужество и героизм, они отдали Родине самое дорогое — свои жизни», — сообщил глава Измалковского района Владимир Иванников.Старший брат Андрея Владимир родился 10 августа 1980 года. Связь с ним родственники потеряли ещё в ноябре 2022 года. А в марте 2023 года в семью пришло первое страшное известие.В мае 2023 года в