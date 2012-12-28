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Здоровье
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сегодня, 12:12
Липецкая городская поликлиника № 1 переезжает с Советской на Зегеля
Переезд временный и связан с капитальным ремонтом.
Как сообщили GOROD48 в управлении здравоохранения Липецкой области, оказание первичной медико-санитарной помощи прикрепленным к этой поликлинике взрослым будет организовано в здании детской поликлиники № 1 по улице Зегеля, 9а.
С 25 марта сама детская поликлиника переехала в Липецкую городскую детскую больницу на улицу Ленина, 40 — об этом GOROD48 уже сообщал.
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