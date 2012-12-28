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50 минут назад

28-летний закладчик из Ельца получил 10 лет и 6 месяцев колонии

Мужчину осудили за покушение на сбыт 12,74 грамма наркотиков.

28-летний ельчанин получил 10 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Приговор вынес Елецкий городской суд.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, при помощи мессенджера ельчанин вступил в преступный сговор с неизвестным, направленный на незаконный сбыт на территории Ельца 12,74 грамма наркотиков. Ельчанин получал и расфасовывал наркотики на дозы в полимерные пакетики и делал закладки, после чего передавал информацию о местах тайников покупателям, оставляя часть денег себе в качестве оплаты.

Но довести задуманное до конца не удалось: преступная деятельность была пресечена, а наркотики обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками ОМВД России по городу Ельцу.

Подсудимый в ходе предварительного расследования признал вину, но в суде от дачи показаний отказался.
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