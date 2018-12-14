Нафига липчанам дьюти-фри в аэропорту?

Затем же, зачем козе - баян.

Если спросить у липчан, нужен ли в липецком аэропорту, кстати, международном (!) дьюти-фри? Ответ будет однозначным: нужен! А если сказать, что купить литр вискаря за кило рублей в нем можно будет только тем, кто летит за рубеж, то каким будет ответ на первый вопрос? Конечно, нет! Нафига козе баян?



Но ЗАО «Фирма «Уран-М» при всем при этом очень хочет создать на территории липецкого международного аэропорта магазина беспошлинной торговли.



Еще в сентябре 2017 года ЗАО «Фирма Уран-М» обратилась с заявлением в областное управление потребительского рынка и ценовой политики о выдаче лицензии на магазин дьюти-фри в нашем аэропорте. В ноябре прошлого же года управление отказало коммерсантам в их просьбе из-за отсутствия у заявителя ряда документов на этот вид деятельности.



Не согласившись с таким решением, в июле этого года фирма «Уран-М» обратилась в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением к региональному управлению потребительского рынка и ценовой политики об отказе в выдаче организации лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. И вот гражданский процесс закончился: областной Арбитраж отказал истцу в удовлетворении его требований (в месячный срок данное решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд).



Примечательно, что по состоянию на 13 декабря с заявлением на получение лицензии на розничную продажу алкогольной продукции для магазина дьюти-фри ЗАО «Фирма Уран-М» в ведомство Николая Киреева так и не обратилось.



Вопрос один: зачем коммерсантам надо было заморачиваться с обращением в суд, если наш аэропорт только считается международным? За рубеж из него летают только чартеры резидентов федеральной и региональных экономических зон, ну и однажды, чтобы подчеркнуть статусность аэропорта, в Милан в целях пиара слетали областные чиновники.



- Ну, всему свое время, - так ответили в аэропорте на вопрос, зачем липчанам дьюти-фри, если зайти в него не сможет никто из летающих в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург (именно эти города фигурируют в расписаниях полетов нашего аэровокзала)?