В Добринском районе из-за паводка эвакуировали трёх человек, телёнка и коз

Животных увели на возвышенность, где им ничего не угрожает.

В селе Верхняя Матренка Добринского района спасатели эвакуировали трех человек, телёнка и коз из подтопленных из-за весеннего подъема воды домов.По данным пресс-службы УГПСС Липецкой области, в селе Верхняя Матренка талыми водами подтопило три дома.Сотрудники пожарной части №6 областного Управления государственной противопожарной спасательной службы эвакуировали трех человек: двух пенсионеров и 25-летнего парня. Домашний скот увели на возвышенность, где им ничего не угрожает.