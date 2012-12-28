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Общество
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45 минут назад
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В Добринском районе из-за паводка эвакуировали трёх человек, телёнка и коз
Животных увели на возвышенность, где им ничего не угрожает.
По данным пресс-службы УГПСС Липецкой области, в селе Верхняя Матренка талыми водами подтопило три дома.
Сотрудники пожарной части №6 областного Управления государственной противопожарной спасательной службы эвакуировали трех человек: двух пенсионеров и 25-летнего парня. Домашний скот увели на возвышенность, где им ничего не угрожает.
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