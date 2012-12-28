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Рано утром у развлекательного заведения раздалась стрельба: арестован 44-летний липчанин
Происшествия
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52 минуты назад
Рано утром у развлекательного заведения раздалась стрельба: арестован 44-летний липчанин
Он обвиняется в хулиганстве. Оружие изъято и направлено на экспертизу.
44-летнего мужчину наряд патрульно-постовой службы задержал у входа в развлекательное заведения в центре Липецка ранним утром 21 марта, после того как он сделал несколько выстрелов в воздух.
«В момент совершения противоправного деяния в непосредственной близости к фигуранту находились посторонние граждане.
Орудие преступления изъято и направлено на экспертизу. В рамках предварительного следствия полицейские установят законность владения оружием», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
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