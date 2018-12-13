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Липчанку выгнали из магазина из-за снимка в платье за 40 000 рублей

38 4288
#магазин #права потребителей
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Липчанку выгнали из магазина из-за снимка в платье за 40 000 рублей

Женщина с дочерью пришла выбрать наряд к выпускному.

В редакцию GOROD48 обратилась жительница Липецка Дарья. Женщина и ее дочь попали в крайне неприятную ситуацию при выборе выпускного платья для девушки. Скандал случился при примерке платья за 40 000 рублей.

- Мы пришли в магазин на улице Терешковой выбирать дочери платье. Один из вариантов нам более-менее подошёл. Естественно, чтобы запомнить, какое платье сидит лучше, я сфотографировала дочь в наряде. Потом бы мы выбрали из лучших вариантов самый удачный. Как только я сделала снимок, на меня налетела продавщица: «Вы не имеете права фотографировать! Срочно удалите снимок и идите вон!». От такого хамства мы просто опешили. Снимок я удалила и даже извинилась за то, что не в курсе липецких правил выбора платья на выпускной. Конечно, настроение искать наряд на праздник у нас с дочерью сразу пропало. Как и желание снова заходить в этот особенный магазин, - рассказала свою историю Дарья.

Начальник консультационного центра по защите прав потребителей Нелли Резниченко утверждает, что в описанной ситуации полностью не правы сотрудники магазина.

- Предприятие торговли — это не частная собственность, а публичное место. Никто не имеет права запрещать там фотографировать как товары, так и ценники. Эти сведения не несут никакой коммерческой тайны, - поясняет Нелли Резниченко. - Также сотрудники магазина не имеют права выставлять покупателей за дверь. Если липчанка хочет привлечь торговую точку к ответственности, то ей следует написать заявление в любое из трех ведомств — Роспотребнадзор, региональное управление потребительского рынка или полицию. По заявлению будет проведено разбирательство. Если история найдёт подтверждение, то администрации магазина придется выплатить штраф.
38 4288
#магазин #права потребителей
4

Комментарии (38)

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гостья

55 секунд назад
Мнение, почитала ваше сообщение и ПОЭТОМУ пишется слитно)))) фоткайтесь дальше и можно даже с ценниками, я вообще не вижу здесь НОВОСТЬ ДЛЯ ГОРОДА!!!!!
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гостья

2 минуты назад
вообще не пойму, а теперь у нас такие новости новостями городского масштаба стали??? может завтра начнем обсуждать как Манька Ваське не так что то сказала))))))
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Мнение

2 минуты назад
гостья, в Дубае в моллах бутики торгующие реально мировыми брэндами, так вот в них хоть "обфоткайся" и "обснимайся". Модель является "тайной" до показа. А наши "бутики" больше похожи на лабазы и торгуют в них такие же "продавШЫцы". Любую модель можно найти в инете, по этому не смешите людей.
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Мужик

5 минут назад
Собственники, что хотят то и делают. Могут выборочно запускать в магазин, их право.
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адвокат

7 минут назад
Светочке - глупая Вы женщина .
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Мнение

8 минут назад
Светочка, ознакомьтесь с Правилами торговли и Законом по защите прав потребителей. А если вы "выкупилися", то и носите свои платья сами. Ваш пост лишний раз доказывает деградацию общества.
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Александр

8 минут назад
Светочка, есть такое понятие общественный договор , по этому договору магазин ли закусочная ресторан не имеют права отказать в обслуживании или предоставлении услуг , покупатель также имеет право производить любые действия с товаром предусмотренные законодательством.
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гостья

9 минут назад
Мнение, а если модель определенного модельера, то вообще нельзя фотки делать и очень уже сделан акцент на стоимости, хотя для праздничного платья не особая стоимость...
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Светлячок

10 минут назад
Светочка, магазин является таковым в закрытом состоянии,как только он открывается для посетителей вступает в силу закон о защите прав потребителей,а там не написано "выгоняю кого хочу и продаю что хочу и кому хочу". Не нравятся такие правила-торгуйте через интернет,из под полы, как угодно. Но раз человек в магазин вошёл потому что он работает-начался процесс оказания услуги в сфере торговли. Так то вот
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гостья

11 минут назад
Мнение, их никто не выгонял, когда они мерили, а выгнали, когда фото сделали, а может это конкуренты. Нашли моду фоткать себя в примерочных, а потом фото в инете выставлять за лайки ,смех да и только
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