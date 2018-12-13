Общество
сегодня, 09:52
Липчанку выгнали из магазина из-за снимка в платье за 40 000 рублей
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Женщина с дочерью пришла выбрать наряд к выпускному.
В редакцию GOROD48 обратилась жительница Липецка Дарья. Женщина и ее дочь попали в крайне неприятную ситуацию при выборе выпускного платья для девушки. Скандал случился при примерке платья за 40 000 рублей.
- Мы пришли в магазин на улице Терешковой выбирать дочери платье. Один из вариантов нам более-менее подошёл. Естественно, чтобы запомнить, какое платье сидит лучше, я сфотографировала дочь в наряде. Потом бы мы выбрали из лучших вариантов самый удачный. Как только я сделала снимок, на меня налетела продавщица: «Вы не имеете права фотографировать! Срочно удалите снимок и идите вон!». От такого хамства мы просто опешили. Снимок я удалила и даже извинилась за то, что не в курсе липецких правил выбора платья на выпускной. Конечно, настроение искать наряд на праздник у нас с дочерью сразу пропало. Как и желание снова заходить в этот особенный магазин, - рассказала свою историю Дарья.
Начальник консультационного центра по защите прав потребителей Нелли Резниченко утверждает, что в описанной ситуации полностью не правы сотрудники магазина.
- Предприятие торговли — это не частная собственность, а публичное место. Никто не имеет права запрещать там фотографировать как товары, так и ценники. Эти сведения не несут никакой коммерческой тайны, - поясняет Нелли Резниченко. - Также сотрудники магазина не имеют права выставлять покупателей за дверь. Если липчанка хочет привлечь торговую точку к ответственности, то ей следует написать заявление в любое из трех ведомств — Роспотребнадзор, региональное управление потребительского рынка или полицию. По заявлению будет проведено разбирательство. Если история найдёт подтверждение, то администрации магазина придется выплатить штраф.
- Мы пришли в магазин на улице Терешковой выбирать дочери платье. Один из вариантов нам более-менее подошёл. Естественно, чтобы запомнить, какое платье сидит лучше, я сфотографировала дочь в наряде. Потом бы мы выбрали из лучших вариантов самый удачный. Как только я сделала снимок, на меня налетела продавщица: «Вы не имеете права фотографировать! Срочно удалите снимок и идите вон!». От такого хамства мы просто опешили. Снимок я удалила и даже извинилась за то, что не в курсе липецких правил выбора платья на выпускной. Конечно, настроение искать наряд на праздник у нас с дочерью сразу пропало. Как и желание снова заходить в этот особенный магазин, - рассказала свою историю Дарья.
Начальник консультационного центра по защите прав потребителей Нелли Резниченко утверждает, что в описанной ситуации полностью не правы сотрудники магазина.
- Предприятие торговли — это не частная собственность, а публичное место. Никто не имеет права запрещать там фотографировать как товары, так и ценники. Эти сведения не несут никакой коммерческой тайны, - поясняет Нелли Резниченко. - Также сотрудники магазина не имеют права выставлять покупателей за дверь. Если липчанка хочет привлечь торговую точку к ответственности, то ей следует написать заявление в любое из трех ведомств — Роспотребнадзор, региональное управление потребительского рынка или полицию. По заявлению будет проведено разбирательство. Если история найдёт подтверждение, то администрации магазина придется выплатить штраф.
38 4288
гостья
гостья
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Мужик
адвокат
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Александр
гостья
Светлячок
гостья