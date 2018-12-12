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В Санкт-Петербурге надолго запомнят «Кувалду с Матырского» (ФОТО)

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#Бокс #Рябцев.
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В Санкт-Петербурге надолго запомнят «Кувалду с Матырского» (ФОТО)

Евгений Рябцев выиграл крупные Всероссийские соревнования и теперь в составе сборной страны отправляется на Кубу.

Воспитанник областной комплексной СШОР Евгений Рябцев стал победителем крупного турнира по боксу в Санкт-Петербурге.

Особенностью соревнований было то, что к ним допускали только сильнейших боксеров 16-17 лет, входящих в состав сборных России или сборных своих федеральных округов. Поэтому в городе на Неве собрались сильнейшие мастера перчатки этого возраста.

Евгений Рябцев в тяжелой весовой категории - свыше 91 кг благодаря удачной жеребьевке в первом круге был свободен от выступления. Наш земляк сразу попал в четвертьфинал, где его соперником стал представитель дагестанского Хасавьюрта Магомед Нуров. Бой продлился совсем недолго: уже в самом его начале Рябцев мощным правым боковым ударом «уронил» соперника на пол - нокаут.

Так, проведя на ринге всего 23 секунды, наш земляк добрался до полуфинала, а следом - и до финала, поскольку его соперник по полуфинальному бою москвич Александр Щур, сославшись на травму, отказался от поединка.

А вот в решающем бою за «золото» Рябцеву пришлось уже выложиться по полной. Денис Шарафутдиной из Нижнего Новгорода, до этого одержавший две нелегкий трехраундовые победы, сумел дать липчанину бой, и временами даже перехватывал инициативу. Однако Рябцев оказался хладнокровнее и точнее, и в итоге единогласным решением судей был признан победителем.

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Главный приз парню с Матырского вручал легендарный боксер и бывший тренер сборной России Александр Лебзяк, один из немногих у кого есть все возможные титулы в любительском боксе: чемпион Европы, чемпион мира, олимпийский чемпион.

Несмотря на столь мощное выступление в Питере Рябцев остался без индивидуальных призов. Лучшим боксером турнира был признан хозяин ринга петербуржец Дмитрий Захарьев, победивший в категории до 91 кг, а за волю к победе наградили Артура Кулакова из Пскова (69 кг).

Впрочем, Рябцеву унывать некогда. Уже 14 декабря он отправляется в составе сборной России на двухнедельный тренировочный сбор на Кубу, а в январе 2019 года поедет на сбор в Кисловодск.

Подготовили спортсмена Заслуженный тренер России Георгий Дроздецкий и Сергей Мельников.

Турнир в Санкт-Петербурге был посвящен памяти бывшего президента (1974-78 гг.) и почетного президента (1978-1990 гг.) Международной ассоциации любительского бокса (АИБА) Николая Никифорова-Денисова.

Фото из архива участников соревнований.

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#Бокс #Рябцев.
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Комментарии (3)

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Юлия

20 минут назад
Так держать!!!!
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ВИКТОРИЯ

26 минут назад
РЯБЦЕВ ЛУЧШИЙ!!!
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Алекс

46 минут назад
Какие умные лица )))))))))))))))
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