Общество
сегодня, 10:08
Липчане жалуются на дороги, запах еды и водителей маршруток
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Горожане нанесли на народную карту проблемные участки.
Уже свыше 30 проблем липчане обозначили на интерактивной карте «Народный контроль». По данным многопользовательской площадки жалоб, 68% из них уже решены, а 26% - пока находятся в стадии работы.
Места концентрации жалоб — Октябрьский и Советские округа Липецка. Самая частая причина обращения липчан к «Народному контролю» - жалобы на дороги. Сейчас на карте отмечены полтора десятка ямы и участков с разбитым асфальтом. Липчане отмечают на карте бульвар Есенина, улицы Механизаторов, 15 микрорайон, Фабрициуса, Московскую, Космонавтов, Каменный Лог, Октябрьскую. Городские власти просят благоустроить улицу Ударников и расчистить от снега берега Комсомольского пруда.
Также липчане жалуются на запах от кафе в районе площади Плеханова и систематическое нарушение ПДД водителями частных перевозчиков. В последнем случае, на проблеме стоит штамп «В работе», но автор обращения указывает обратное: шоферы маршруток как нарушали правила в районе перекрестка улиц Циолковского и Космонавтов, так и нарушают.
Места концентрации жалоб — Октябрьский и Советские округа Липецка. Самая частая причина обращения липчан к «Народному контролю» - жалобы на дороги. Сейчас на карте отмечены полтора десятка ямы и участков с разбитым асфальтом. Липчане отмечают на карте бульвар Есенина, улицы Механизаторов, 15 микрорайон, Фабрициуса, Московскую, Космонавтов, Каменный Лог, Октябрьскую. Городские власти просят благоустроить улицу Ударников и расчистить от снега берега Комсомольского пруда.
Также липчане жалуются на запах от кафе в районе площади Плеханова и систематическое нарушение ПДД водителями частных перевозчиков. В последнем случае, на проблеме стоит штамп «В работе», но автор обращения указывает обратное: шоферы маршруток как нарушали правила в районе перекрестка улиц Циолковского и Космонавтов, так и нарушают.
3 1636
Animal planet.
Елена
Кузя