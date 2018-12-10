Общество

сегодня, 10:08

Липчане жалуются на дороги, запах еды и водителей маршруток

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#народный контроль #жалоба
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Липчане жалуются на дороги, запах еды и водителей маршруток

Горожане нанесли на народную карту проблемные участки.

Уже свыше 30 проблем липчане обозначили на интерактивной карте «Народный контроль». По данным многопользовательской площадки жалоб, 68% из них уже решены, а 26% - пока находятся в стадии работы.

Места концентрации жалоб — Октябрьский и Советские округа Липецка. Самая частая причина обращения липчан к «Народному контролю» - жалобы на дороги. Сейчас на карте отмечены полтора десятка ямы и участков с разбитым асфальтом. Липчане отмечают на карте бульвар Есенина, улицы Механизаторов, 15 микрорайон, Фабрициуса, Московскую, Космонавтов, Каменный Лог, Октябрьскую. Городские власти просят благоустроить улицу Ударников и расчистить от снега берега Комсомольского пруда.

Также липчане жалуются на запах от кафе в районе площади Плеханова и систематическое нарушение ПДД водителями частных перевозчиков. В последнем случае, на проблеме стоит штамп «В работе», но автор обращения указывает обратное: шоферы маршруток как нарушали правила в районе перекрестка улиц Циолковского и Космонавтов, так и нарушают.

контроль.jpg
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#народный контроль #жалоба
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Комментарии (3)

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Animal planet.

33 минуты назад
Кузя, точно,даже половины денег которые наворовали чиновники,хватило бы построить приют для животных.
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Елена

40 минут назад
А куда жаловаться ??? Водители №346-ого отморозки тормозят очень резко!
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Кузя

сегодня, 10:40
А толку то он наших жалоб. Иванов как воровал так и продолжает воровать наши деньги!
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