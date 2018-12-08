Признание самбо олимпийским видом спорта липчанка отпразновала медалью и местерским званием

Перед мастерами самообороны без оружия открываются новые горизонты.

Воспитанница областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Анжела Алексанян выиграла «серебряную» медаль чемпионата ЦФО по самбо среди женщин.

Соревнования прошли на спортивной базе «Княжьи дали» в Серпуховском районе Московской области.

Ученица Вячеслава Лупоносова в весовой категории до 48 кг провела 4 схватки, из которых три завершила в свою пользу. До финала Анжела добралась, победив трех соперниц из Подмосковья: Софию Михайлову из Мытищ, Наталью Михееву из Ликино и Елену Михалеву из Коломны. В решающем поединке нашей девушке противостояла брянская спортсменка Зинаида Борисова, которая и стала победительницей, а Алексанян заняла второе место. Параллельно Анжела впервые в жизни выполнила норматив мастера спорта России по самообороне без оружия.

Анжела Алексанян - уроженка Ельца, переехавшая в Липецк. Помимо самбо девушка добивается успехов и в дзюдо. Например, она входила в сборную России до 23-х лет.

Серпуховский успех Анжелы - знаковый. Ведь буквально на днях МОК включил самбо в олимпийскую программу - пока на правах временного члена. Временный статус означает, что самообороны без оружия будет представлена на ближайшей Олимпиаде-2020 в Токио. Если опыт покажется удачным (а в этом можно не сомневаться!), то самбо официально получит статус постоянного члена олимпийской семьи.

Самбо имеет славные традиции в Липецкой области. Например, в 70-е годы прошлого века липчанин Геннадий Бирюков трижды становился чемпионом СССР (1973, 1975, 1976) и два раза добывал «золото» чемпионатов Европы (1974, 1976). Кузницей кадров по праву считается Елец, чей воспитанник Николай Курбаев в 1974 году выиграл и чемпионат Советского Союза и чемпионат мира, который прошел в монгольской столице Улан-Баторе. Курбаев стал первым мастером спорта международного класса в истории древнего города. Среди нынешнего поколения елецких самбистов выделяется молодой Иван Агафонов, который в этом году взял «золото» первенства мира и «бронзу» IV летней Спартакиады молодежи России, а до этого выигрывал первенства Европы и России.

Включение в олимпийскую программу открывает перед самбо новые горизонты. Теперь талантливым борцам не нужно переходить в родственный вид спорта - дзюдо только потому, что он является олимпийским.