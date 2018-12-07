Для решения проблемы обманутых дольщиков ПАО «Орелстрой» завел в Липецк свою компанию

Руководство застройщика из Орла создало ООО «ОДСК Липецк».

Обманутые дольщики, купившие, но не получившие квартир в новостройках микрорайона «Елецкий», с изумлением обнаружили на недостроенных прежним застройщиком домах баннеры с указанием неизвестной им строительной организации - «ОДСК Липецк». Как же так? А где же ПАО «Орелстрой», с которым врио губернатора подписал в октябре договор о достройке «проблемных» домов в микрорайонах «Елецкий» и «Европейский»?



В ПАО «Орелстрой» пояснили, что специально зарегистрировали в Липецке ООО «ОДСК Липецк», которая и достроит шесть брошенных прежними застройщиками домов: два - в «Елецком» и четыре - в «Европейском». Это сделано для того, чтобы бюджеты региона и города имели дополнительные источники поступлений от деятельности орловской строительной организации. В «Орелстрое» заверили GOROD48 в том, что все свои обязательства перед липецкими дольщиками выполнять в указанные ранее сроки.