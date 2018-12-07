Общество

38 минут назад

Для решения проблемы обманутых дольщиков ПАО «Орелстрой» завел в Липецк свою компанию

4 491
#обманутые дольщики
Для решения проблемы обманутых дольщиков ПАО «Орелстрой» завел в Липецк свою компанию

Руководство застройщика из Орла создало ООО «ОДСК Липецк».

Обманутые дольщики, купившие, но не получившие квартир в новостройках микрорайона «Елецкий», с изумлением обнаружили на недостроенных прежним застройщиком домах баннеры с указанием неизвестной им строительной организации - «ОДСК Липецк». Как же так? А где же ПАО «Орелстрой», с которым врио губернатора подписал в октябре договор о достройке «проблемных» домов в микрорайонах «Елецкий» и «Европейский»?

В ПАО «Орелстрой» пояснили, что специально зарегистрировали в Липецке ООО «ОДСК Липецк», которая и достроит шесть брошенных прежними застройщиками домов: два - в «Елецком» и четыре - в «Европейском». Это сделано для того, чтобы бюджеты региона и города имели дополнительные источники поступлений от деятельности орловской строительной организации. В «Орелстрое» заверили GOROD48 в том, что все свои обязательства перед липецкими дольщиками выполнять в указанные ранее сроки.
4 491
#обманутые дольщики

Комментарии (4)

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Опять создали

17 минут назад
Новую фирм с капиталом 10 тр))) Крючкова сидит , а идеи генерируются.
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Все там же

25 минут назад
В пао орелстрой перешёл)))
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2

30 минут назад
на стройках елецкого работают 3 человека, какие сроки, о чем вы?
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Город48

34 минуты назад
А где захаров?
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