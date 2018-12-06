Сбербанк ограничил денежные переводы по номеру телефона

Сбербанк пересмотрел порядок перевода средств на кредитную карту. Теперь зачислить деньги на кредитку можно исключительно по номеру карты, тогда как раньше это можно было также сделать по номеру телефона.





Теперь зачислить деньги на кредитку можно исключительно по номеру карты, тогда как раньше это можно было также сделать по номеру телефона. Как подчеркнули в кредитной организации, у подавляющего большинства клиентов имеется и дебетовая карта, зачислять деньги на которую по-прежнему можно двумя способами: по номеру телефона или карты.



Как пояснили в Сбербанке, если владелец кредитки хочет, чтобы деньги переслали именно на нее, ему достаточно дать отправителю номер этой карты.



В Сбербанке обосновали нововведение тем, что сейчас деньги зачисляются по номеру телефона на любую активную карту. При этом в определенных ситуациях переводы приходят на кредитную карту, что доставляет клиентам неудобства, поскольку за снятие средств с кредитки взимается комиссия.



В конце ноября газета "Известия" написала, что банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тысячи рублей. В Сбербанке заявили, что им неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов; банк выполняет требования законодательства по противодействию отмыванию денег и бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля, - отметили в организации. Сбербанк пересмотрел порядок перевода средств на кредитную карту, - об этом рассказали РИА-Новости в пресс-службе финансовой организации.Теперь зачислить деньги на кредитку можно исключительно по номеру карты, тогда как раньше это можно было также сделать по номеру телефона. Как подчеркнули в кредитной организации, у подавляющего большинства клиентов имеется и дебетовая карта, зачислять деньги на которую по-прежнему можно двумя способами: по номеру телефона или карты.Как пояснили в Сбербанке, если владелец кредитки хочет, чтобы деньги переслали именно на нее, ему достаточно дать отправителю номер этой карты.В Сбербанке обосновали нововведение тем, что сейчас деньги зачисляются по номеру телефона на любую активную карту. При этом в определенных ситуациях переводы приходят на кредитную карту, что доставляет клиентам неудобства, поскольку за снятие средств с кредитки взимается комиссия.В конце ноября газета "Известия" написала, что банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тысячи рублей. В Сбербанке заявили, что им неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов; банк выполняет требования законодательства по противодействию отмыванию денег и бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля, - отметили в организации.