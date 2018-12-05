Общество
сегодня, 17:16
«Давайте поможем врио губернатора решить проблемы, которые скопились в регионе за 20 последних лет»
Игорь Тиньков рад перевернуть страницы истории, связанные со стилем и методами руководства бывшего губернатора.
Как уже сообщал GOROD48, сегодня председатель Липецкого городского Совета депутатов дал уже традиционное предновогоднее интервью областным и федеральным СМИ.
В зал заседания горсовета спикер вошел ровно в назначенное для пресс-конференции время и совсем коротко рассказал об итогах парламентского года. Довыборы двух депутатов позволили иметь липчанам полное представительство в городском Совете. Утвержден бюджет муниципалитета на следующий год (каким он будет, GOROD48 сообщал ранее).
- Из того, что мне лично приятно: мы сделали наконец-то необходимую горожанам аллею на улице Водопьянова, чего я долго добивался. Я вышел с инициативой назвать ее Бунинской аллеей. Хочу, чтобы в Липецке было памятное место, посвященное нашему земляку, Нобелевскому лауреату.
Далее Игорь Тиньков очень сжато сообщил о важных решениях, принятых депутатами в этом году. Во-первых, это акционирование МУП «Липецкпассажиртранс». Основная задача смены формы собственности - улучшение качества пассажирских перевозок и уменьшение бюджетных дотаций на эти цели. Во-вторых, в Липецке наконец-то появился региональный оператор по сбору, переработке и утилизации мусора. В-третьих, в горсовете появилось желание подвергнуть реновации поселок тракторостроителей. Игорю Тинькову хотелось бы, чтобы жители этого района города наконец-то почувствовали себя горожанами: с отремонтированным жильем, с благоустроенными дворами, с чистым воздухом (пора, наконец, решить вопрос с переработкой илового остатка в МУП «ЛиСА»).
- Очень важным остается вопрос охраны школ. Горсовет обратился в региональные органы власти с просьбой предусмотреть средства на эту цель. Чтобы родителям учеников не нужно было сдавать деньги на безопасность своих детей. Нам нужно порядка 75 миллионов рублей. И тогда охрана школ не будет формальной. Не могу не вспомнить и о обманутых дольщиках. Особенно приятно, что врио губернатора Игорь Артамонов поставил серьезную задачу: за два года дать людям квартиры, за которые они уже заплатили. Надеюсь, что ситуацию разрулим, и она уйдет с повестки дня.
Спикер горсовета остановился на двух вопросах, которые будоражили горсовет в этом году, и по которым были приняты «не очень популярные решения». Первый касался отторжения от особо охраняемой территории Быханова сада 17 соток под строительство трансформаторной подстанции для бесперебойного обеспечения электроэнергией жителей новостроек по улицам Балмочных и Тельмана (сейчас дома запитаны по временной схеме и в них по нескольку раз в сутки пропадает свет). Депутаты приняли решение отдать под эту цель всего восемь соток, так как иных способов решения проблемы нет.
- В ином любом случае весь парк бы перекопали, прокладывая силовые кабеля от существующих подстанций. В таком случае мы бы угробили часть Быханова сада. Парк-то отличный в центре города! Я дал слово, что на этом участке не появится никакого жилья, кроме необходимой трансформаторной будки. Кстати, мы решили профинансировать благоустройство Быханова сада. И недавно врио губернатора говорил о выделении средств на эту цель.
Еще одна проблема - то, что делать с местом, где еще недавно стоял кинотеатр «Спутник»? Депутаты горсовета высказались за то, чтобы на площади Победы ничего не строили взамен снесенного здания. Такого же мнения придерживается и большинство читателей GOROD48.
- Проблема в том, что у этого земельного участка есть собственник. Мы же не можем отобрать у него его собственность. Но он выставил за свой участок очень дорогой ценник. Сегодня идут с ним переговоры. Это место, на мой взгляд, нужно использовать под общественное пространство. Значит, этот участок мэрии у него нужно выкупить. И чем меньше мы заплатим, тем лучше для бюджета. Но надо решить вопрос цивилизованно, без выкручивания рук обеим сторонам переговоров. Есть продавец. Есть покупатель. Есть здравый смысл. Могу лично быть переговорщиком в этом процессе, если меня об этом попросят (смеется).
И вот - самый главный вопрос. Его задает GOROD48.
- В некоторых неформальных опросах в соцсетях вы фигурируете как кандидат в губернаторы. Причем весьма проходной. За вас липчане готовы голосовать. Будете ли в следующем году выдвигаться кандидатом в главы областной администрации?
- Нет. Не собираюсь. Я - человек команды. Я не подхожу эмоционально к важным решениям. Областью руководит не человек, а команда. Если туда приходит просто приятный человек… Мы это проходили когда-то. Помните, был такой артист Михаил Евдокимов? Приятный человек со сцены пришел и руководил регионом. К сожалению, не очень удачно. Но меня радует, что люди у нас не инфантильны. Поэтому если буду полезен в команде Игоря Артамонова, то буду работать на благо области.
- Ждете приглашения стать вице-губернатором?
- Нет. Мне еще, как минимум, до 2020 года работать в горсовете (смеется).
- Вас пугает история с неудачным для вас участием в выборах главы Ельца, на которые вы пошли в 2010 году самовыдвиженцем, чем нарушили партийную дисциплину, ведь тогда вы могли перебежать дорогу «единороссу», ставленнику губернатора Олега Королева?
- Меня ничего не пугает. Я все делал осознанно всегда. Даже на выборы главы Ельца пошел осознанно, предполагая, чем это для меня закончится. Возвращаясь к вопросу о выборах губернатора, хочу сказать, что у Игоря Артамонова все получится. Он пришел из Сбербанка, а в нем - одна из лучших команд управленцев. Да, у него пока мало политического опыта. Поэтому давайте поможем врио губернатора решить те проблемы, которые скопились в регионе в тот исторический период, который был до него, за 20 последних лет. Очень хочется перевернуть эту страницу нашей с вами общей истории.
- Вы ранее заявляли, что отработаете в горсовете два срока. И что потом?
- Есть много путей. Мы в свободной стране живем. Например, есть областной Совет. Есть Государственная дума. Есть исполнительская ветвь власти. Есть бизнес. Где буду полезен, там и буду работать.
- На совещании в мэрии Липецка, посвященном итогам социально-экономического развития Липецка за первые девять месяцев этого года, врио губернатора катком проехался по главе Липецка Сергею Иванову. Справедлива ли была критика?
- Исполнительная власть всегда нуждается в определенной встряске. У нас был один подход при прежнем губернаторе, сегодня - совершенно другой. Мне этот подход ближе, сразу говорю, потому что он более предметен. Лебезение - точно не для меня. Вы знаете, что я всегда критичен и к себе, и к другим. Я никогда не говорил, что у нас все замечательно. Я всегда говорил, что у нас куча абсолютно глупых решений. То же заявление о метро в Липецке, например! Фантазировать никто никому не запрещает. Просто фантазиям нужно определенное место. С детьми можно фантазировать на любые темы. Давайте от фантазий переходить к реальным делам, в конце концов! В профессиональном сообществе надо говорить на профессиональном языке.
Игорю Тинькову задавали и другие вопросы. О безынициативных депутатах (что с такими делать, он не знает, и уволить их нельзя). О мерах поддержки малого бизнеса (спикер горсовета двумя руками за меры бюджетной поддержки предпринимателей, главное, чтобы бизнес-проекты не витали в воздухе, а были, образно говоря, привязаны к местности). О платных парковках в центре города (Игорь Тиньков оказался противником того, что кто-то приезжает на работу на личном автомобиле и бросает его на восемь часов на улице, а потому удивлен, что в мэрии идея появления платного парковочного пространства в центре города тормозит по причине отсутствия концессионера). О МУПах (председатель городского Совета против существования этой крайне непродуктивной не рыночной формы собственности, пожирающей любые бюджетные средства, но, как правило, всегда убыточной). Об управляющих компаний (панацеей от бед в сфере управления жильем Игорь Тиньков считает их укрупнение в границах микрорайона).
- Вас грешным делом записали в мэры Ельца. Вы сказали также, что не считаете Елец помойкой…
- И Липецк, и Елец определенное время, а точнее лет 15-20, недофинасировались. Я прекрасно отношусь к жителям сельской местности, но наш бывший губернатор к ним явно благоволил в ущерб горожанам. Города финансировались по остаточному принципу. И системное недофинсирование наложило, конечно, и на Елец, и на Липецк свой отпечаток. Надеюсь, политика изменится, ведь города - это центры притяжения, урбанизацию никто не отменял. Елец нуждается во многих изменениях. Ну нет в России больше городов, где столько разрушенных храмов, например! Нам сам Бог велел их восстановить.
Самое главное политическое событие 2018 года для Игоря Тинькова, это, конечно, смена губернатора.
- Надеюсь, что он придется всем нам по душе, по сердцу и по делам. Я этого очень сильно жду. Ведь если бы ничего не изменилось - имею ввиду несменяемость власти в регионе, - я был бы очень сильно расстроен. Я жду сегодня более эффективного использования бюджетных средств на реальные проблемы, понятные населению, а уже если врио губернатора привлечет в область еще и дополнительные средства, это будет для меня приятным бонусом. Но выборы 2019 года будут для врио губернатора трудными. Не потому, что какая-то партия выставит против него сильного конкурента, а потому, что областью 20 лет руководил один человек. А липчане плохо воспринимают приезжих. Липецк - не Орел, не Владимир, не Рязань. Здесь чужой человек с шапкозакидательским настроением не пройдет.
- Надо ли отменить муниципальный фильтр на губернаторских выборах 2019 года?
- Надо! Надо отменить.
- А не посоветуете ли врио губернатора вновь вернуть в область прямые выборы глав органов местного самоуправления? Правильно ли, что жители сел лишены права выбирать председателя своей сельской администрации? Правильно ли выбирать главу Липецка вашим 35 депутатам, а не горожанам?
- Я не раз говорил, что будущее - за всенародными выборами везде и всегда! Это - абсолютная форма демократии. Но в какое-то время мы были заложниками популистов, от чего страдали территории и люди. И мы ушли некоторое время назад от прямых выборов. И это пока оправданно. Самый простой пример - главой Данкова была, если помните, выбрана женщина, тамада. Человек, так сказать, близкий к культуре. А мэр города должен знать, когда подмести и чем подмести. Это очень практическая должность. Мэр должен понимать, что такое городское хозяйство. И нам, депутатам горсовета, сейчас очень просто прекратить полномочия главы города. А попробуйте убрать мэра, если он выбран всенародно!
Самым главным личным событием уходящего года Игорь Тиньков назвал свой юбилей.
- Я вступил в клуб «пятидесятников». Мне 50 лет недавно исполнилось. Все почему-то считают, что это - половина жизни. Мне хочется, чтобы так оно и было. В свое время знаменитый актер, сценарист и режиссер Ролан Быков сказал, что в 50 лет, по его ощущениям, все то же самое, что и раньше, и даже здоровье нормальное (смеется).
Также Игорь Тиньков, поздравив всех с приближающимися новогодними праздниками, вспомнил, как единственный раз в жизни был Дедом Морозом. Случилось это в военном училище и он до сих пор без смеха не может вспоминать, как он вел новогодний вечер в офицерском училище.
В зал заседания горсовета спикер вошел ровно в назначенное для пресс-конференции время и совсем коротко рассказал об итогах парламентского года. Довыборы двух депутатов позволили иметь липчанам полное представительство в городском Совете. Утвержден бюджет муниципалитета на следующий год (каким он будет, GOROD48 сообщал ранее).
- Из того, что мне лично приятно: мы сделали наконец-то необходимую горожанам аллею на улице Водопьянова, чего я долго добивался. Я вышел с инициативой назвать ее Бунинской аллеей. Хочу, чтобы в Липецке было памятное место, посвященное нашему земляку, Нобелевскому лауреату.
Далее Игорь Тиньков очень сжато сообщил о важных решениях, принятых депутатами в этом году. Во-первых, это акционирование МУП «Липецкпассажиртранс». Основная задача смены формы собственности - улучшение качества пассажирских перевозок и уменьшение бюджетных дотаций на эти цели. Во-вторых, в Липецке наконец-то появился региональный оператор по сбору, переработке и утилизации мусора. В-третьих, в горсовете появилось желание подвергнуть реновации поселок тракторостроителей. Игорю Тинькову хотелось бы, чтобы жители этого района города наконец-то почувствовали себя горожанами: с отремонтированным жильем, с благоустроенными дворами, с чистым воздухом (пора, наконец, решить вопрос с переработкой илового остатка в МУП «ЛиСА»).
- Очень важным остается вопрос охраны школ. Горсовет обратился в региональные органы власти с просьбой предусмотреть средства на эту цель. Чтобы родителям учеников не нужно было сдавать деньги на безопасность своих детей. Нам нужно порядка 75 миллионов рублей. И тогда охрана школ не будет формальной. Не могу не вспомнить и о обманутых дольщиках. Особенно приятно, что врио губернатора Игорь Артамонов поставил серьезную задачу: за два года дать людям квартиры, за которые они уже заплатили. Надеюсь, что ситуацию разрулим, и она уйдет с повестки дня.
Спикер горсовета остановился на двух вопросах, которые будоражили горсовет в этом году, и по которым были приняты «не очень популярные решения». Первый касался отторжения от особо охраняемой территории Быханова сада 17 соток под строительство трансформаторной подстанции для бесперебойного обеспечения электроэнергией жителей новостроек по улицам Балмочных и Тельмана (сейчас дома запитаны по временной схеме и в них по нескольку раз в сутки пропадает свет). Депутаты приняли решение отдать под эту цель всего восемь соток, так как иных способов решения проблемы нет.
- В ином любом случае весь парк бы перекопали, прокладывая силовые кабеля от существующих подстанций. В таком случае мы бы угробили часть Быханова сада. Парк-то отличный в центре города! Я дал слово, что на этом участке не появится никакого жилья, кроме необходимой трансформаторной будки. Кстати, мы решили профинансировать благоустройство Быханова сада. И недавно врио губернатора говорил о выделении средств на эту цель.
Еще одна проблема - то, что делать с местом, где еще недавно стоял кинотеатр «Спутник»? Депутаты горсовета высказались за то, чтобы на площади Победы ничего не строили взамен снесенного здания. Такого же мнения придерживается и большинство читателей GOROD48.
- Проблема в том, что у этого земельного участка есть собственник. Мы же не можем отобрать у него его собственность. Но он выставил за свой участок очень дорогой ценник. Сегодня идут с ним переговоры. Это место, на мой взгляд, нужно использовать под общественное пространство. Значит, этот участок мэрии у него нужно выкупить. И чем меньше мы заплатим, тем лучше для бюджета. Но надо решить вопрос цивилизованно, без выкручивания рук обеим сторонам переговоров. Есть продавец. Есть покупатель. Есть здравый смысл. Могу лично быть переговорщиком в этом процессе, если меня об этом попросят (смеется).
И вот - самый главный вопрос. Его задает GOROD48.
- В некоторых неформальных опросах в соцсетях вы фигурируете как кандидат в губернаторы. Причем весьма проходной. За вас липчане готовы голосовать. Будете ли в следующем году выдвигаться кандидатом в главы областной администрации?
- Нет. Не собираюсь. Я - человек команды. Я не подхожу эмоционально к важным решениям. Областью руководит не человек, а команда. Если туда приходит просто приятный человек… Мы это проходили когда-то. Помните, был такой артист Михаил Евдокимов? Приятный человек со сцены пришел и руководил регионом. К сожалению, не очень удачно. Но меня радует, что люди у нас не инфантильны. Поэтому если буду полезен в команде Игоря Артамонова, то буду работать на благо области.
- Ждете приглашения стать вице-губернатором?
- Нет. Мне еще, как минимум, до 2020 года работать в горсовете (смеется).
- Вас пугает история с неудачным для вас участием в выборах главы Ельца, на которые вы пошли в 2010 году самовыдвиженцем, чем нарушили партийную дисциплину, ведь тогда вы могли перебежать дорогу «единороссу», ставленнику губернатора Олега Королева?
- Меня ничего не пугает. Я все делал осознанно всегда. Даже на выборы главы Ельца пошел осознанно, предполагая, чем это для меня закончится. Возвращаясь к вопросу о выборах губернатора, хочу сказать, что у Игоря Артамонова все получится. Он пришел из Сбербанка, а в нем - одна из лучших команд управленцев. Да, у него пока мало политического опыта. Поэтому давайте поможем врио губернатора решить те проблемы, которые скопились в регионе в тот исторический период, который был до него, за 20 последних лет. Очень хочется перевернуть эту страницу нашей с вами общей истории.
- Вы ранее заявляли, что отработаете в горсовете два срока. И что потом?
- Есть много путей. Мы в свободной стране живем. Например, есть областной Совет. Есть Государственная дума. Есть исполнительская ветвь власти. Есть бизнес. Где буду полезен, там и буду работать.
- На совещании в мэрии Липецка, посвященном итогам социально-экономического развития Липецка за первые девять месяцев этого года, врио губернатора катком проехался по главе Липецка Сергею Иванову. Справедлива ли была критика?
- Исполнительная власть всегда нуждается в определенной встряске. У нас был один подход при прежнем губернаторе, сегодня - совершенно другой. Мне этот подход ближе, сразу говорю, потому что он более предметен. Лебезение - точно не для меня. Вы знаете, что я всегда критичен и к себе, и к другим. Я никогда не говорил, что у нас все замечательно. Я всегда говорил, что у нас куча абсолютно глупых решений. То же заявление о метро в Липецке, например! Фантазировать никто никому не запрещает. Просто фантазиям нужно определенное место. С детьми можно фантазировать на любые темы. Давайте от фантазий переходить к реальным делам, в конце концов! В профессиональном сообществе надо говорить на профессиональном языке.
Игорю Тинькову задавали и другие вопросы. О безынициативных депутатах (что с такими делать, он не знает, и уволить их нельзя). О мерах поддержки малого бизнеса (спикер горсовета двумя руками за меры бюджетной поддержки предпринимателей, главное, чтобы бизнес-проекты не витали в воздухе, а были, образно говоря, привязаны к местности). О платных парковках в центре города (Игорь Тиньков оказался противником того, что кто-то приезжает на работу на личном автомобиле и бросает его на восемь часов на улице, а потому удивлен, что в мэрии идея появления платного парковочного пространства в центре города тормозит по причине отсутствия концессионера). О МУПах (председатель городского Совета против существования этой крайне непродуктивной не рыночной формы собственности, пожирающей любые бюджетные средства, но, как правило, всегда убыточной). Об управляющих компаний (панацеей от бед в сфере управления жильем Игорь Тиньков считает их укрупнение в границах микрорайона).
- Вас грешным делом записали в мэры Ельца. Вы сказали также, что не считаете Елец помойкой…
- И Липецк, и Елец определенное время, а точнее лет 15-20, недофинасировались. Я прекрасно отношусь к жителям сельской местности, но наш бывший губернатор к ним явно благоволил в ущерб горожанам. Города финансировались по остаточному принципу. И системное недофинсирование наложило, конечно, и на Елец, и на Липецк свой отпечаток. Надеюсь, политика изменится, ведь города - это центры притяжения, урбанизацию никто не отменял. Елец нуждается во многих изменениях. Ну нет в России больше городов, где столько разрушенных храмов, например! Нам сам Бог велел их восстановить.
Самое главное политическое событие 2018 года для Игоря Тинькова, это, конечно, смена губернатора.
- Надеюсь, что он придется всем нам по душе, по сердцу и по делам. Я этого очень сильно жду. Ведь если бы ничего не изменилось - имею ввиду несменяемость власти в регионе, - я был бы очень сильно расстроен. Я жду сегодня более эффективного использования бюджетных средств на реальные проблемы, понятные населению, а уже если врио губернатора привлечет в область еще и дополнительные средства, это будет для меня приятным бонусом. Но выборы 2019 года будут для врио губернатора трудными. Не потому, что какая-то партия выставит против него сильного конкурента, а потому, что областью 20 лет руководил один человек. А липчане плохо воспринимают приезжих. Липецк - не Орел, не Владимир, не Рязань. Здесь чужой человек с шапкозакидательским настроением не пройдет.
- Надо ли отменить муниципальный фильтр на губернаторских выборах 2019 года?
- Надо! Надо отменить.
- А не посоветуете ли врио губернатора вновь вернуть в область прямые выборы глав органов местного самоуправления? Правильно ли, что жители сел лишены права выбирать председателя своей сельской администрации? Правильно ли выбирать главу Липецка вашим 35 депутатам, а не горожанам?
- Я не раз говорил, что будущее - за всенародными выборами везде и всегда! Это - абсолютная форма демократии. Но в какое-то время мы были заложниками популистов, от чего страдали территории и люди. И мы ушли некоторое время назад от прямых выборов. И это пока оправданно. Самый простой пример - главой Данкова была, если помните, выбрана женщина, тамада. Человек, так сказать, близкий к культуре. А мэр города должен знать, когда подмести и чем подмести. Это очень практическая должность. Мэр должен понимать, что такое городское хозяйство. И нам, депутатам горсовета, сейчас очень просто прекратить полномочия главы города. А попробуйте убрать мэра, если он выбран всенародно!
Самым главным личным событием уходящего года Игорь Тиньков назвал свой юбилей.
- Я вступил в клуб «пятидесятников». Мне 50 лет недавно исполнилось. Все почему-то считают, что это - половина жизни. Мне хочется, чтобы так оно и было. В свое время знаменитый актер, сценарист и режиссер Ролан Быков сказал, что в 50 лет, по его ощущениям, все то же самое, что и раньше, и даже здоровье нормальное (смеется).
Также Игорь Тиньков, поздравив всех с приближающимися новогодними праздниками, вспомнил, как единственный раз в жизни был Дедом Морозом. Случилось это в военном училище и он до сих пор без смеха не может вспоминать, как он вел новогодний вечер в офицерском училище.
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