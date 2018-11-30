МХК «Липецк» взял реванш с «зеркальным» счетом

Липчане завершили победой первый круг предварительного этапа.

Липецкие хоккеисты прервали серию из 3-х поражений подряд. Сегодня в Череповце липчане победили местный «Металлург», причем сделали этот с тем же счетом, с которым уступили в первой игре - 5:4.

Сценарий вчерашней игры повторился и в том, что в итоге битой оказалась команда, которая вначале уверенно вела в счете. Накануне липчане выигрывали - 4:1, но в итоге уступили, а сегодня хозяева не удержали внушительный «гандикап» - 3:1.

«Металлург» сумел распечатать ворота нашего Никиты Балуева уже на 1-й минуте. Затем липчанин Андрей Болтов (3-я минута) счет сравнял, но на 7-й и 11-й минутах в наших воротах побывали еще две шайбы - 3:1. Первый период оказался самым богатым на голы. Егор Сафонов (13-я минута, в большинстве) и все тот же Болтов (15-я минута) восстановили «статус-кво» еще до перерыва - 3:3.

Начало второго периода, как и вчера, осталось за «Липецком». Егор Евтеев (23-я минута, в большинстве) и Иван Попов (26-я) склонили чашу весов уже в пользу нашей команды - 5:3. Получается, что подопечные Сергея Рыбина подряд четыре раза поразили ворота хозяев!

Все, что сумел «Металлург» - это отыграть один гол на 36-й минуте.

В третьем периоде хозяева в два раза превзошли липчан по количеству бросков по воротам - 18:9 (хотя по броскам в створ их преимущество не выглядит столь внушительным - 8-7), но Рыбин и Ко удержали такую нужную победу.

Еще один любопытный факт: на 56-й минуте липчанин Петр Лагутин заработал 2-минутное удаление с редкой для хоккея формулировкой: «симуляция».

Липчане набрали 32 очка в 24-х матчах и поднялись, минимум, на 5-ю строчку в турнирной таблице, обойдя имеющих на две игры меньше «Тверичей-СШОР». «Липецк» может оказаться выше и ярославского «Локо-Юниора», если он не обыграет сегодня лидера турнира пензенский «Дизелист» (пока ярославцы впереди - 1:0, но идет только второй период).

В любом случае претензий на лидерство «Липецк» не утратил, и мы ждем начала второго круга, когда 6 и 7 декабря в «Звездный» пожалует «Локо-Юниор».