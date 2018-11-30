МХК «Липецк» не удержал преимущество в три шайбы

Поражение в Череповце вышло очень болезненным, ведь к середине матча наши парни вели - 4:1.

Липецкие хоккеисты потерпели обидное поражение в матче Национальной Молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) в Череповце от команды, носящей гордое имя «Металлург». Хозяева выиграли - 5:4, хотя в середине второго периода липчане были впереди - 4:1. Увы, но за оставшееся время «Металлурги» сумели забросить нам ровно такое количество шайб, которое и требовалось им для победы в основное время...

Липчане открыли счет на 7-й минуте после броска Андрея Болтова, но на 10-й минуте Олег Богатов восстановил равенство. И все же на первый период наша команда ушла в роли лидера: на 17-й минуте Ильдус Сулейманов реализовал большинство - 2:1.

Второй период и вовсе начался для липчан феерично: на 23-й минуте Никита Маняхин забросил третью шайбу, а 29-й Егор Евтеев обеспечил и вовсе комфортное преимущество - 4:1.

Однако праздника не случилось. Возможно, липчане рано уверовали в победу, но в дальнейшем шайбы влетали только в ворота нашей команды. Все было под контролем до 37-й минуте, а затем «Липецк» крайне слабо провел три минуты, в течение которых игроки хозяев Егор Чижиков (37-я минута) и Петр Глебов (40-я) практически нивелировали наше преимущество - 4:3.

На третий период «Металлург» вышел в полной уверенности, что еще можно все исправить, и в итоге Максим Козловский (46-я минута) сравнял счет, а Артем Ощепков (57-я) даже не дал игре перейти в овертайм.

Тайм-аут и замена вратаря Александра Шелкова на полевого хоккеиста эффекта тоже не дали.

Отметим, что по статистике бросков по воротам хозяева оказались намного продуктивнее липчан - 43-27, но по броскам в створ наблюдалось практически равенство - 24:22 в пользу команды Череповца. По количеству выигранных вбрасываний нас переиграли почти в два раза - 40-22.

Для «Липецка» поражение стало 3-м подряд. До этого наша команда уступила в обоих матчах в Ярославле «Локо-Юниору» - 2:3 и 2:4, причем в последнем упомянутом случае по ходу встречи «Липецк» выигрывал - 2:0. Выходит, что вновь липчане «сорвали плод, но не смогли его удержать».

Будем надеяться, что команда Сергея Рыбина прервет неудачную серию сегодня в повторном матче в Череповце.