Липчане обсудят судьбу огромного участка на берегу Воронежа

В 16 часов 6 декабря в конференц-зале администрации города Липецка (пл. Театральная, 1) пройдут публичные слушания по проектам реконструкции и строительства зданий, предоставлении земель. Слушания проводит департамент архитектуры и градостроительства Липецка.

На публичных слушаниях будут обсуждены 24 проекта. В подавляющем большинстве случаев — это запросы на разрешение реконструировать или построить частный дом или предоставить землю под огород. Эти проекты планируют реализовать на улицах Дарвина, Баженова, Павлова, Кольцевая, Винницкая, Паровозная, Волжская, Гоголя, Биологическая, Минская, Смирнова, Богатырская, Маяковского, Космонавтов (Ссёлки), Рябиновая.Вместе с этим в Липецке планируется построить новый магазин на улице Полевая, придорожные сервисы на Ново-Весовой и Либкнехта. Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области представит свой проект по развитию спортивной инфраструктуры на левом берегу реки Воронеж, в районе причала спортклуба и улицы Земная. Речь идет об участке в 5 298 квадратных метров.В публичных слушаниях имеют право принимать участие все граждане и организация, интересы которых затрагивают проекты. Предложения и замечания принимают до 12 декабря.