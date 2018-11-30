59 минут назад
Липчане обсудят судьбу огромного участка на берегу Воронежа
В 16 часов 6 декабря в конференц-зале администрации города Липецка (пл. Театральная, 1) пройдут публичные слушания по проектам реконструкции и строительства зданий, предоставлении земель. Слушания проводит департамент архитектуры и градостроительства Липецка.
Вместе с этим в Липецке планируется построить новый магазин на улице Полевая, придорожные сервисы на Ново-Весовой и Либкнехта. Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области представит свой проект по развитию спортивной инфраструктуры на левом берегу реки Воронеж, в районе причала спортклуба и улицы Земная. Речь идет об участке в 5 298 квадратных метров.
В публичных слушаниях имеют право принимать участие все граждане и организация, интересы которых затрагивают проекты. Предложения и замечания принимают до 12 декабря.
нам недо
нам недо