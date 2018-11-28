Подвиг неизвестного солдата в Липецке почтят минутой молчания

3 декабря на площади Героев состоится митинг.

Посвященный Дню неизвестного солдата митинг пройдет 3 декабря на площади Героев в Липецке. Как сообщили GOROD48 в региональном центре подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания, мероприятие соберет порядка сотни участников. Это учащиеся близлежащих школ, представители общественных движений, в том числе - ветеранских, а также сотрудники администрации Липецкой области.



Митинг откроют в 11 часов. Его заявленная продолжительность — 30 минут. В программе митинга указана минута молчания — дань памяти подвигу неизвестного солдата.



День неизвестного солдата призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. Основанием для установления памятной даты именно в этот день стало 3 декабря 1966 года, когда в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы советских воинов, расположенной на 41-м км Ленинградского шоссе, и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля. На месте захоронения праха неизвестного солдата 8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата» и зажжен Вечный огонь.