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973
сегодня, 12:19
8

16-летний мотоциклист врезался в стоящий «Рено»

А 8-летний мальчик на велосипеде — в «Киа».

Трое детей пострадали 21 апреля в Липецке во время дорожных аварий. 

Вечером на улице Адмирала Макарова 16-летний водитель мотоцикла наехал на стоящий «Рено». Как сообщает Госавтоинспекция, подросток получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

На улице Космонавтов 8-летний велосипедист врезался стоящий «Киа».Ребенок получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

Во дворе на улице Хорошавина  водитель «Форда Фокус» сбил 15-летнего подростка. Парень получил ушибы и от госпитализации отказался.

Авария
ДТП
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
м
36 минут назад
машины восстанавливать родители будут?
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А
36 минут назад
Бедные автомобилисты, от дебильных владельцев СИМ одни проблемы
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Гость
38 минут назад
Лучший способ борьбы с нарушениями неотвратимость наказания
Ответить
баба Маша
45 минут назад
даже ни чуть не жалко Родители больше покупайте своим чадушкам а потом не плачте
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Думаю
51 минуту назад
Хорошая новость для ссёлковских родителей,разрешающим своим детям гонять по Фоку и возле школы на своих дрэниках.
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нквд
сегодня, 12:32
А все почему . менять нужно законы в сторону ужесточения попался первый раз под шофе 5 лет лишения . попался второй раз пожизненное лишение . проехал на запрещающий сигнал светофора 20 000 .едешь на глухо затонирован . машину на штрафстоянку и штраф 50000 .говишь по телефону без гарнитуры 20000 . без ремня безопасности 10000 и т. далее . превышение скорости более 3 0 км 50 000 глядишь поумнеют
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Спиридон.
сегодня, 12:42
Никогда ужесточение не давало положительных результатов.
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Надо так:
40 минут назад
Никогда ужесточение не давало положительных результатов. Не справился с велосипедом или мотоциклом - не выдавать права на автомобиль
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Неделя 48
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