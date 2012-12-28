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Происшествия
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сегодня, 12:19
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16-летний мотоциклист врезался в стоящий «Рено»
А 8-летний мальчик на велосипеде — в «Киа».
Вечером на улице Адмирала Макарова 16-летний водитель мотоцикла наехал на стоящий «Рено». Как сообщает Госавтоинспекция, подросток получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.
На улице Космонавтов 8-летний велосипедист врезался стоящий «Киа».Ребенок получил травму, и после оказания помощи был отпущен.
Во дворе на улице Хорошавина водитель «Форда Фокус» сбил 15-летнего подростка. Парень получил ушибы и от госпитализации отказался.
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