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Мецената, преподавателя техникума и пенсионерку выдвинули на звание «Почетный гражданин города Липецка»
Мецената, преподавателя техникума и пенсионерку выдвинули на звание «Почетный гражданин города Липецка»
Общество
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сегодня, 15:41
В Липецке начали расконсервировать фонтаны
Сезон фонтанов традиционно откроется 1 мая, работать городские фонтаны будут до 1 октября.
— До 1 мая время ограничено. Раскрыть их — это часть работы. Их надо еще помыть и смонтировать, — сказал сотрудник компании «Стройпортал» Андрей Пиванов.
К основанию лестницы на Театральной площади привезли съемные части фонтана.
Напомним, меньше недели назад управление главного смотрителя Липецка объявило торги на контракты по содержанию и ремонту городских фонтанов.
В один лот включены фонтаны на площадях Соборной, Театральной, Константиновой и на улице Ленина (большой фонтан) с начальной ценой контракта в 9,6 миллиона рублей. Во второй — фонтаны Комсомольского пруда и на площадях Петра Великого и Франценюка, с начальной ценой в 7,9 миллиона рублей.
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