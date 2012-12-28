На двух десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 23 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк» — без холодной воды временно останутся жители 18 улиц.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 27, 29а, 29б, 31а по улице Стаханова, №№ 21б стр. 1, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 29, 29а, 31, 33 по улице Водопьянова, №№ 2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 по улице Петра Смородина, № 88 по улице Тельмана, №№ 85, 87, 89, 91, 99, 101, 103, 105 по улице Московской, №№ 1, 6 по проезду Кувшинова, №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12 по улице Полиграфической, №№ 24, 28, 34 по проспекту 60 лет СССР. Без холодной воды в этот период также останутся жители частного сектора улиц Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Гранитной, Щорса, 2-ой Гранитной, Железнодорожной, проезда Шишкина.Подвоз воды будет организован по адресам: улица Стаханова, 15-17, улица Петра Смородина, 4а, улица Тельмана, 88, улица Московская, 103. После окончания работ возможно повышение мутности воды.23 апреля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 16 по улице Автодорожной, №3 2, 22, 23, 25/1, 25/2 по улице Алфавитной, №№ 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51 по улице Ангарской, №№ 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24 в переулке Бытовом, №№ 9, 11, 23, 29, 31 в переулке Дружном, №№ 10, 20, 23а в переулке Ландшафтном, №№ 6, 7, 12, 13, 17, 25, 26 в переулке Малом, №№ 2а, 3, 8а, 13 в переулке Технологическом, № 19 в переулке Чистом, №№ 1, 3 по улице Шахматной, №№ 12, 12а, 24 по улице Московской, №№ 23а, 23б по проезду Северному, №№ 14, 14/1, 14а по проезду Универсальному, №№ 262, 295а, 299а, 299б, 299г, 299е, 299ж по улице Баумана, № 1а в переулке Ростовском, №№ 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21 по улице Хабарова, № 11 в переулке Чугунном, № 302 в садоводчестве «Металлург-2», № 446 в садоводчестве «Сокол-1», на площади Заводской, на улицах Бардина, Богатырской, Брестской, Былинной, Бабушкина, Пирогова, Семенова Тян-Шанского, в переулках Клеверном, Коперника, Руднева, Рахманинова.