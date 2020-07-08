Сегодня в Липецке: температурный рекорд неизбежен, полгорода без воды, липчан научат конфликтовать правильно

Всё самое главное про наступивший день.

Сегодняшний день войдёт в историю. По прогнозам синоптиков воздух прогреется до 25-27 градусов. В любом случае будет установлен рекорд за всю историю наблюдений, ведь до этого самым тёплым день 22 апреля был в 2014 году, когда столбик термометра поднялся «всего» до 24 градусов. Вдобавок сегодня будет и сухо.









С 10:00 и до конца ремонта перекроют холодную воду по адресам:

















Отключение света

















«Казаки России» немного припозднились с Пасхой, но сегодня в 19:00 в своём новом театре танца (пл. Петра Великого, 6, бывшем ККЗ «Октябрь») дадут Пасхальный концерт (6+).









Послушать хорошую музыку можно в детской школе искусств №5 (ул. Гагарина, 101/2). В 17:00 здесь начнётся выступление лучших воспитанников, обучающихся игре на фортепиано (6+).









Лекция с таким названием пройдёт сегодня в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). Проведёт её Ольга Митрошина - педагог, лектор Российского общества «Знание», основатель просветительского проекта «Проявление» (16+)













Фото vk.com/vbiblioteku









Вход – донат от 200 рублей.

«Блистать» интеллектом в сомнительных мероприятиях по кабакам – это как раз признак низкого IQ. А «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сегодня предлагает настоящее испытания для знаний и мозгов – викторину «Эрудитариум» (12+).









В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 13:30 состоится тренинг «Путь в профессию» (12+).













Майские праздники в этом году приходятся на 1-4 и 8-11 мая. А если прибавить к ним отгулы 5, 6 и 7 мая, то отдыхать можно будет целых 11 дней! Как выяснили в опросе сотрудники SuperJob, 14% липчан планируют так и сделать.











- ул. А. Ладыгина, 33а, 35;- ул. Асфальтная, 23б, 111, 111а, 113;- ул. Доватора, 6;- ул. Железногорская, 2а;- ул. Мичурина, 4, 12;- ул. Моршанская, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а;- ул. Неделина, 7, 9, 11, 13;- ул. Писарева, 2а, 4, 4/2,4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37;- ул. Привокзальная, 101;- ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, вл. 1, 13, 20, 19;- ул. Светлова, 19, 26, 29, 31;- ул. Сельскохозяйственная, 1, 2, 3, 4, 2а, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;- ул. Таёжная, 12;- ул. Уральская, 5а;- ул. Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в;- ул. Центральная, 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 180;- ул. Энергостроителей, 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а;- ул. Ярославская, 13, 19;- пер. Виноградный, 16;- пос. Дачный;- пос. Матырский;- пос. Новая Жизнь.Кроме того, в указанное время расстанутся с комфортом и жители десятков улиц частного сектора: Артёма, А. Ладыгина, Ануфриева, Асфальтная, Барабанщикова, Бахаева, Варшавская, Васильковая, Владимирская, Грушевая, Дачная, Добровская, Дополнительная, Железнодорожная, Железногорская, Ивовая, И.С. Бурлакова, Кавказская, Калужская, Кибальчича, Комсомольская, Липецкая, Лозовая, Локомотивная, Л.Шевцовой, Малиновая, Морская, Моршанская, Мурманская, Надежды, Нектарная, Олимпийская, Ореховая, Папанина, Патриотическая, Пензенская, Писарева, Полетаева, Постышева, Привокзальная, Радужная, Р.Зорге, Российская, Ромашковая, Саратовская, Сельскохозяйственная, Солнечная, С.Тюленина, Таёжная, Тихая, Уральская, Фабричная, Фиалковая, Физкультурная, Фруктовая, Центральная, Шаумяна, Череповецкая, Черешневая, Энергостроителей, Ярославская, переулки Боринский, Брянский, Виноградный, Витебский, Данковский, Жасминовый, Львовский, Хвойний, Чернигорский, проезд Каштановый,С 09:00 до 17:00 в связи с ремонтом останутся без электричества:- ул. 9-й микрорайон;- ул. Автодорожная, 16;- ул. Алфавитная, д. 2, 22, 23, 25/1, 25/2;- ул. Ангарская, 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51;- ул. Московская, 12, 12а, 20, 24, 71, 75;- ул. Шахматная, 1, 3- ул. Яна Фабрициуса, 21;- Лебедянское шоссе;- Северный проезд, 23б;- Универсальный проезд, 14, 14/1, 14а;- пер. Бытовой, 1, 17, 18, 21, 24, 7, 8;- пер. Дружный, 9, 11, 23, 29, 31;- пер. Клеверный;- пер. Ландшафтный, 10, 20, 23а;- пер. Малый, 6, 7, 12, 13, 17, 25, 26;- пер. Технологический, 2а, 3, 8а, 13;- пер. Чистый, 19.С раннего утра проехать по дорогам Липецка непросто. Узнать о пробках помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, а при известной доле везения – подскажут, как объехать заторы.Вы узнаете как перестать бояться конфликтов, поймёте, как с ними быть, научитесь находить верный путь разрешения и даже извлекать из конфликтов пользу.Действительно интересные вопросы и поставленное шоу. Призы от партнёров – липецкого академического театра драмы им. Л.Н. Толстого и Государственной филармонии. Это уже 4-я игра сезона, но присоединиться можно и сегодня. В команде могут быть от 2 до 7 человек.Профориентолог Галина Бирюкова с помощью специальных тестов определит наклонности ребёнка и подскажет будущую профессию. Это мнение полезно учесть, чтобы затем развиваться в указанном направлении. Помните, лучше никакой работы, чем – нелюбимая.49% опрошенных не собираются организовывать себе длинные майские каникулы, 16% работают по сменному графику.