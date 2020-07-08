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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: температурный рекорд неизбежен, полгорода без воды, липчан научат конфликтовать правильно

Всё самое главное про наступивший день.

На пороге температурного рекорда

Сегодняшний день войдёт в историю. По прогнозам синоптиков воздух прогреется до 25-27 градусов. В любом случае будет установлен рекорд за всю историю наблюдений, ведь до этого самым тёплым день 22 апреля был в 2014 году, когда столбик термометра поднялся «всего» до 24 градусов. Вдобавок сегодня будет и сухо.

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Отключение воды

С 10:00 и до конца ремонта перекроют холодную воду по адресам:

- ул. А. Ладыгина, 33а, 35;
- ул. Асфальтная, 23б, 111, 111а, 113;
- ул. Доватора, 6;
- ул. Железногорская, 2а;
- ул. Мичурина, 4, 12;
- ул. Моршанская, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а;
- ул. Неделина, 7, 9, 11, 13;
- ул. Писарева, 2а, 4, 4/2,4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37;
- ул. Привокзальная, 101;
- ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, вл. 1, 13, 20, 19;
- ул. Светлова, 19, 26, 29, 31;
- ул. Сельскохозяйственная, 1, 2, 3, 4, 2а, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
- ул. Таёжная, 12;
- ул. Уральская, 5а;
- ул. Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в;
- ул. Центральная, 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 180;
- ул. Энергостроителей, 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а;
- ул. Ярославская, 13, 19;
- пер. Виноградный, 16;
- пос. Дачный;
- пос. Матырский;
- пос. Новая Жизнь.

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Кроме того, в указанное время расстанутся с комфортом и жители десятков улиц частного сектора: Артёма, А. Ладыгина, Ануфриева, Асфальтная, Барабанщикова, Бахаева, Варшавская, Васильковая, Владимирская, Грушевая, Дачная, Добровская, Дополнительная, Железнодорожная, Железногорская, Ивовая, И.С. Бурлакова, Кавказская, Калужская, Кибальчича, Комсомольская, Липецкая, Лозовая, Локомотивная, Л.Шевцовой, Малиновая, Морская, Моршанская, Мурманская, Надежды, Нектарная, Олимпийская, Ореховая, Папанина, Патриотическая, Пензенская, Писарева, Полетаева, Постышева, Привокзальная, Радужная, Р.Зорге, Российская, Ромашковая, Саратовская, Сельскохозяйственная, Солнечная, С.Тюленина, Таёжная, Тихая, Уральская, Фабричная, Фиалковая, Физкультурная, Фруктовая, Центральная, Шаумяна, Череповецкая, Черешневая, Энергостроителей, Ярославская, переулки Боринский, Брянский, Виноградный, Витебский, Данковский, Жасминовый, Львовский, Хвойний, Чернигорский, проезд Каштановый,

Отключение света

С 09:00 до 17:00 в связи с ремонтом останутся без электричества:
- ул. 9-й микрорайон;
- ул. Автодорожная, 16;
- ул. Алфавитная, д. 2, 22, 23, 25/1, 25/2;
- ул. Ангарская, 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51;
- ул. Московская, 12, 12а, 20, 24, 71, 75;
- ул. Шахматная, 1, 3
- ул. Яна Фабрициуса, 21;
- Лебедянское шоссе;
- Северный проезд, 23б;
- Универсальный проезд, 14, 14/1, 14а;
- пер. Бытовой, 1, 17, 18, 21, 24, 7, 8;
- пер. Дружный, 9, 11, 23, 29, 31;
- пер. Клеверный;
- пер. Ландшафтный, 10, 20, 23а;
- пер. Малый, 6, 7, 12, 13, 17, 25, 26;
- пер. Технологический, 2а, 3, 8а, 13;
- пер. Чистый, 19.

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Пробки

С раннего утра проехать по дорогам Липецка непросто. Узнать о пробках помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, а при известной доле везения – подскажут, как объехать заторы.


Пасхальный концерт

«Казаки России» немного припозднились с Пасхой, но сегодня в 19:00 в своём новом театре танца (пл. Петра Великого, 6, бывшем ККЗ «Октябрь») дадут Пасхальный концерт (6+).

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Вечер фортепиано

Послушать хорошую музыку можно в детской школе искусств №5 (ул. Гагарина, 101/2). В 17:00 здесь начнётся выступление лучших воспитанников, обучающихся игре на фортепиано (6+).

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«Я конфликтов не боюсь!»

Лекция с таким названием пройдёт сегодня в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). Проведёт её Ольга Митрошина - педагог, лектор Российского общества «Знание», основатель просветительского проекта «Проявление» (16+)

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Фото vk.com/vbiblioteku

Вы узнаете как перестать бояться конфликтов, поймёте, как с ними быть, научитесь находить верный путь разрешения и даже извлекать из конфликтов пользу.

Вход – донат от 200 рублей.

Битва эрудитов

«Блистать» интеллектом в сомнительных мероприятиях по кабакам – это как раз признак низкого IQ. А «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сегодня предлагает настоящее испытания для знаний и мозгов – викторину «Эрудитариум» (12+).

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Действительно интересные вопросы и поставленное шоу. Призы от партнёров – липецкого академического театра драмы им. Л.Н. Толстого и Государственной филармонии. Это уже 4-я игра сезона, но присоединиться можно и сегодня. В команде могут быть от 2 до 7 человек.

Профориентация

В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 13:30 состоится тренинг «Путь в профессию» (12+).

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Профориентолог Галина Бирюкова с помощью специальных тестов определит наклонности ребёнка и подскажет будущую профессию. Это мнение полезно учесть, чтобы затем развиваться в указанном направлении. Помните, лучше никакой работы, чем – нелюбимая.

Гуляй на майские по полной

Майские праздники в этом году приходятся на 1-4 и 8-11 мая. А если прибавить к ним отгулы 5, 6 и 7 мая, то отдыхать можно будет целых 11 дней! Как выяснили в опросе сотрудники SuperJob, 14% липчан планируют так и сделать.

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49% опрошенных не собираются организовывать себе длинные майские каникулы, 16% работают по сменному графику.

Дорогие липчане! Чтобы жизнь не проходила мимо, нужно следить за новостями. Жители нашего региона неспроста читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (6)

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Коммунист
23 минуты назад
Господа, же неманж па сис жур. Подайте что нибудь на пропитание бывшему парторгу обкома
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Яга
57 минут назад
Займись тем, что тебе нравится и ты не будешь работать ни дня в своей жизни. Сама идея заниматься тем, что любишь, кажется весьма логичной. Если ты, от чего-то получаешь удовольствие и делаешь это хорошо, то почему бы не конвертировать любимое дело в деньги?
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Жесть
42 минуты назад
Люблю отдых и от этого получаю удовольствие, как это можно конвертировать в деньги???
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Яга
17 минут назад
Люблю отдых и от этого получаю удовольствие, как это можно конвертировать в деньги??? Это тебе в министры идти надо или в каким-нибудь мэром стать.
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Можно
8 минут назад
Это тебе в министры идти надо или в каким-нибудь мэром стать. В блогеры
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Жести
21 минуту назад
Люблю отдых и от этого получаю удовольствие, как это можно конвертировать в деньги??? Горячую кукурузу на сочинских пляжах в курортный сезон продавай. И море, и пляж, и ничего не делаешь, а денюшка капает.
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