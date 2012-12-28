Липецкая вечЁрка: бойня на дорогах, скейт-парк на инженерных сетях и весенний загар

В пятницу и выходные дни на дорогах области произошло сразу несколько жутких аварий, мама 6-летнего мальчика, пострадавшего во время катания на самокате в парке Победы, намерена обратиться в суд, и горожане уже вовсю загорают на Центральном пляже.