Родственники пострадавшего в ДТП просят прислать записи авторегистраторов с поворота на Дачный
Родственники пострадавшего в ДТП просят прислать записи авторегистраторов с поворота на Дачный
Общество
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28 минут назад
Липецкая вечЁрка: бойня на дорогах, скейт-парк на инженерных сетях и весенний загар
В пятницу и выходные дни на дорогах области произошло сразу несколько жутких аварий, мама 6-летнего мальчика, пострадавшего во время катания на самокате в парке Победы, намерена обратиться в суд, и горожане уже вовсю загорают на Центральном пляже.
60-летний водитель «Вольво», который в момент столкновения стоял рядом со своей машиной, погиб. Один грузовик вылетел в кювет, а у второго оторвало кабину.
«Фуры едут с очень большой скоростью, иногда свыше 120 км/ч», — сообщил Мураш.
«Требования к водителям фур снизились до минимума, берут всех подряд, молодёжь вообще без мозгов зачастую, вот и результат. Страшно стало ездить, водители рискуют, обгоняют на сплошной, не знаешь от кого чего ждать, а жизнь одна», — добавила Валентина.
«Раньше на фурах стояли ограничители скорости, сейчас их поснимали. Перевозчикам нужно быстро доставлять груз. Водители не высыпаются, снижается реакция, а иногда засыпают за рулём», — написала Лариса.
Накануне в Краснинском районе перевернулся автомобиль «Лада». В аварии погиб 10-месячный ребенок, который был на руках у матери. Пострадали пассажиры — дети 2-х и 4-х лет. Их отвезли в больницу.
По предварительным данным, 29-летний водитель «Лады» не справился с управлением.
Новость потрясла комментаторов GOROD48.
«Читаю и плачу. Светлая память ангелочку, еще не познавшему жизнь. Деткам скорейшего выздоровления. Родителям и родственникам сил и терпения все пережить. Кто был за рулем? Если папа, то тяжелый крест он будет нести всю жизнь»,— написала Бабуля.
«В машине пять мест, два кресла надо было установить. А то и все три, по правилам эксплуатации, а третьего взрослого на крышу, если мозгов нет», — написала Елена.
«Эти вазы уже нельзя эксплуатировать, они все гнилые, ноги проваливаются до асфальта! В неё садится стрёмно, нет то что ездить, но у народа нет денег на новые машины», — считает Бабаха.
«Бабаха, причем тут автомобиль? Можно и на Запорожце безопасно проехать, только лишь соблюдать скоростной режим! Но тут явно ехал лихач! У вас водителей всегда привычка, свалить на кого-нибудь или на что-нибудь!», — ответил А.
«На фото видно — обочина дороги, она крутая и глубокая. Я давно ехал в том же районе заезжали на девятке в Куликово поле. Начал разворачиваться вот в такой же кювет машину утянуло, и еле выехал из кювета. Но я уже был натренирован на дороге между Липецкой и Тульской областью дорога в то время была как на спецоперации: на каждом метре яма да ухаб, как будто дорогу бомбили мессершмитты», — вступился за водителя Mikl.
Еще одна жуткая авария произошла 18 апреля на восточном обходе Липецка: «Лада Калина» врезалась в грузовик и загорелась. В аварии погибла молодая пара 22-летний парень — водитель «Калины» и его 18-летняя невеста. Родные погибшего ищут свидетелей аварии, возможно при маневре ему вернутся в свой ряд помешал китайский автомобиль. Телефон для связи: +7 993-660-97-53 (Ирина).
Ищут свидетелей и родственники пострадавшего в ДТП 51-летнего водителя «Хендая», 20 апреля его автомобиль столкнулся с «Ладой» 33-летней женщины у поворота к поселку Дачный. Очевидцы аварии говорят, что на перекрестке не работал светофор. Связаться с родными мужчины можно по телефону: +7 960 194-67-00.
За пятницу и выходные дни в Липецкой области зарегистрировано 14 ДТП. В них пять человек погибли, и 22 — получили ранения.
И еще новость на дорожную тему. Неожиданно стала популярной информация о том, что у горбатого моста не будут восстанавливать пешеходный переход. В мэрии сообщили, что его демонтировали по «соображениям безопасности дорожного движения».
«Крайне неграмотное решение, очень большой промежуток без пешеходных переходов. Это провоцирует людей перебегать в неположенном месте, что только усугубляет ситуацию. Возмущающимся водителям автомобилей сразу говорю: вы, условно говоря, в магазин в соседний дом на авто ездите, а пешеходам предлагаете такой крюк делать!», — написал Павел.
«Сто метров до перехода не так много. Двигаться надо больше, здоровее будем! Обленились все!», — не согласился с Павлом Пешеход.
«Убрали переход от отеля Меркюр, убрали переход у моста. Центр города стал очень некомфортным для прогулок — все для машин, ничего для людей. Все в бесконечных парковках и пробках. Чтобы просто пройти 100 метров между двумя улицами, приходится делать километровые круги до оборудованных переходов», — возмутился Негодую.
«До первого ДТП с пешеходом! Вернете, как миленькие. И светофор поставите. С кнопочкой», — уверен Буковед.
«Сделайте переход дугой над дорогой! И горбатый мост вернется (в пешеходном виде), и переход на старом выверенном и привычном месте останется! Да еще и фишка города будет, если красиво сделать с решетками (чтобы при взгляде сверху дуга не перекрывала вид вниз)!» — предложил Дизайнер-Анархист.
«Сплошную там нарисовать еще надо, а то нет смысла в убирании перехода», — предложил 48.
В минувшую субботу 6-летний мальчик упал на самокатной трассе парке Победы и разбил лицо. Оказалось, ребенок наехал на провалившийся канализационный люк.
Чудо — другого объяснения нет — никто не смог ответить на вопрос, почему детский скейт-парк построили в охранной зоне сетей!
Мама мальчика намерена обратиться в суд. Этим делом уже занялась прокуратура.
«А сколько детских площадок оборудовано на теплотрассах, или под линиями электропередач? Способность предвидения и предотвращения трагедии — более полезный навык, чем умение написания жалоб в судебные органы», — написал Рок Злой.
«Главное требование к пространствам, предназначенным для детей — безопасность! Тех, кто принимал готовность этого скейтпарка, к ответу!», — потребовала Липчканка
На календаре еще только 21 апреля, а на Центральном пляже уже появились первые загорающие. Купаться, правда, пока никто не решается.
Напомним, официально купальный сезон в Липецке начинается 1 июня. За несколько дней до этого санитарные врачи возьмут пробы воды в реке Воронеж. К несчастью, в последнее время, по результатам исследований, они все чаще объявляют реку в городской черте опасной для здоровья.
Сейчас температура воды в реке +8 градусов. Для купания она должна подогреться хотя бы до +18.
«Уже и загорают, а туалет все никак не откроют — ни на пляже, ни в парке. Ждут чего-то», — пожаловался местный.
«Установите нормальные шезлонги, мужик ложится, на какой-то, паллет, деревянный, сложенный, вдвое, срамота!», — попросил Гость.
«А выявить и запретить сток из туалетов сектора Ниженки никак нельзя?», — спросила Жесть.
Завтра в Липецке станет еще теплее. По прогнозам синоптиков, днем столбики термометров могут подняться до +27 градусов. Если это произойдет, то будет побит рекорд 2014 года, когда в городе было +24. Относительно недавно, в 2009 году, 22 апреля было 5 градусов мороза.
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