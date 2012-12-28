Автомобиль «Нива» при резком торможении на повороте улетел в кювет

Водитель не пострадал и даже отказался от оформления ДТП.

Сегодня на дороге Лебедянь — Троекурово улетела в кювет и завалилась на бок «Нива».Оказалось, что водитель не смог удержать машину на дороге при резком торможении.— По предварительным данным, водитель не учёл безопасную скорость движения, а также достаточную дистанцию до движущегося впереди машины, которая совершала маневр поворота налево. Чтобы избежать столкновения водитель «Нивы» предпринял экстренное торможение в результате чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. По прибытии на место наряда ДПС водитель от оформления происшествия отказался, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.