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Спорт
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сегодня, 19:38
Дмитрий Бугаков: «Качество игры немного упало, но сейчас главное – победа»
Пресс-конференция главных тренеров «Металлурга» и «Строгино».
- Мы попали в тяжёлую ситуацию после трёх поражений на старте и сегодняшней игрой были должны доказать, что у нас сплочённый коллектив, и одержать победу. Мы этого добились – спасибо ребятам за самоотдачу. По сравнению с предыдущими матчами качество игры упало: сказывается психологический фактор, над нами слишком довлел результат. В первом тайме много прессинговали, доминировали на поле, а в концовке забили гол. Второй тайм сыграли по счёту, отдали инициативу, выбегали в быстрые атаки, благодаря которым забили ещё два мяча.
— Не кажется ли вам, что итог встречи определил гол в концовке первого тайма? Ведь до него казалось, что игра равная.
— Конечно, этот гол раскрепостил нашу команду, придал уверенности, позволил во втором тайме играть по результату. В предыдущих играх нам не хватало именно голов. Качество игры у нас было неплохим, но хромала реализация. Сегодня же выжали всё из своих моментов.
— Сегодня «Металлург» выиграл большинство единоборств, чего не наблюдалось в прошлых матчах.
— Это тоже немаловажный фактор. Мы провели анализ игры соперника, в недельном микроцикле перед игрой, в том числе в индивидуальных беседах с игроками сделали акцент на единоборствах. Футболисты стремились их выиграть, что и удалось. В составе «Строгино» молодые боевые ребята, но наш настрой помог одержать победу.
Ровесник Бугакова 46-летний Сергей Загидуллин, который руководит «Строгино» уже 5-й год, вынужден был признать справедливость поражения.
— Начну с поздравлений в адрес соперника. «Металлург» победил, наверное, по игре. Ключевым оказался мяч, пропущенный нами «в раздевалку». Во втором тайме , стиль игры «Металлурга» поменялся, они начали играть по счёту. Нам пришлось больше атаковать, бежать вперёд, вследствие этого пропустили ответные атаки.
— Не было ли у ваших подопечных подспудной мысли: мол, соперник начал с трёх поражений, уж его-то мы обыграем?
— Такого точно не было! Я познакомил ребят с историей «Металлурга», игроки понимали, кто против них выходит. Но проиграли сегодня мы сами себе. Совершили непростительные ошибки в обороне, за которые и поплатились.
— Как, на ваш взгляд, «Металлург» сможет выйти из трудного турнирного положения?
— Первый шаг вашей командой сделан, добыта долгожданная победа. Дальше дело за игроками. Если команда будет развиваться и впредь, всё будет хорошо.
— В составе «Металлурга» в стартовом составе вышли два воспитанника «Строгино» — Дмитрий Бушуев и Никита Панов. Как оцените их игру?
— Обычно я слежу за своей командой, но сегодня сделал исключение — обращал внимание и на этих двоих игроков соперника. Никита в первом тайме бегал по ближней к скамейке запасных бровке, играл в своём стиле, доставлял много неприятностей для наших защитников. Бушуев тоже оказывал приличное давление на оборону, словом, оба внесли свой вклад в победу липчан.
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