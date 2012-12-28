Лучшие огнеупорщики НЛМК работают в фасонолитейном цехе

На Новолипецком металлургическом комбинате прошел конкурс «Лучший по профессии» среди огнеупорщиков. В нем приняли участие 15 человек, 10 из которых прошли в финал, где нужно было облицевать промежуточный ковш кирпичом с раствором из огнеупорной глины. На выполнение задания отвели 30 минут. Дополнительные баллы можно было получить за скорость и качество работы.По итогам конкурса лучшими огнеупорщиками НЛМК в 2025 году стали сотрудники фасонолитейного цеха. Первое место занял Владислав Дубров, второе Илья Ткачев, третье – Роман Тюриков. Их коллега по цеху Никита Елфимов получил звание «Лучший молодой рабочий».— Само задание не очень сложное, так как мы регулярно выполняем его. Но сказывалось волнение, поэтому пришлось немного попотеть. Я недавно работаю в компании и это мой первый конкурс – было очень интересно испытать собственные силы, — поделился Никита Елфимов.Огнеупорщики выполняют отделку ковшей и печей, где производится термическая обработка металлов, специальными материалами, которые позволяют противостоять воздействию высоких температур. В такой работе важны аккуратность, точность и скорость.Всего в 2025 году на НЛМК проведут 48 конкурсов профессионального мастерства. Призовой фонд каждого конкурса составит 150 тысяч рублей.