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НЛМК Live
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30 минут назад
Лучшие огнеупорщики НЛМК работают в фасонолитейном цехе
По итогам конкурса лучшими огнеупорщиками НЛМК в 2025 году стали сотрудники фасонолитейного цеха. Первое место занял Владислав Дубров, второе Илья Ткачев, третье – Роман Тюриков. Их коллега по цеху Никита Елфимов получил звание «Лучший молодой рабочий».
— Само задание не очень сложное, так как мы регулярно выполняем его. Но сказывалось волнение, поэтому пришлось немного попотеть. Я недавно работаю в компании и это мой первый конкурс – было очень интересно испытать собственные силы, — поделился Никита Елфимов.
Огнеупорщики выполняют отделку ковшей и печей, где производится термическая обработка металлов, специальными материалами, которые позволяют противостоять воздействию высоких температур. В такой работе важны аккуратность, точность и скорость.
Всего в 2025 году на НЛМК проведут 48 конкурсов профессионального мастерства. Призовой фонд каждого конкурса составит 150 тысяч рублей.
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