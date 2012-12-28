Сегодня в Липецке: температурный рекорд неизбежен, полгорода без воды, липчан научат конфликтовать правильно
Мецената, преподавателя техникума и пенсионерку выдвинули на звание «Почетный гражданин города Липецка»
Мецената, преподавателя техникума и пенсионерку выдвинули на звание «Почетный гражданин города Липецка»
Общество
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43 минуты назад
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Заболеваемость ОРВИ в Липецкой области снижается
Но четверо липчан находятся в реанимации с пневмонией.
В инфекционную больницу обратились 392 человек, что на 10% меньше предыдущей недели.
На сегодняшний день в реанимации инфекционной больницы находятся четверо взрослых с пневмониями.
Фото: t.me/annamarkova_doc48
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