Заболеваемость ОРВИ в Липецкой области снижается

Но четверо липчан находятся в реанимации с пневмонией.

Как сообщила министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова, в регионе за неделю зарегистрировано 3905 случаев заболеваемости ОРВИ, что на 40% ниже эпидпорога. Грипп выявлен у троих.В инфекционную больницу обратились 392 человек, что на 10% меньше предыдущей недели.На сегодняшний день в реанимации инфекционной больницы находятся четверо взрослых с пневмониями.