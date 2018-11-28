Общество

сегодня, 09:33

Старинная мельница станет отелем

12 2367
#мельница #проект #инвестиции #отель
4
Старинная мельница станет отелем

Так решили собственники здания.

Как сообщает региональное управление инвестиций и международных связей, объект культурного наследия Шамоновская мельница станет гостиницей. Сейчас эксперты заняты созданием проекта по реконструкции здания.

Специалистам предстоит разработать научно-проектную документацию на проведение работ по реставрации. После противоаварийных и исследовательских работ, создания проектной документации, начнется реставрация фасада и ремонт внутренних помещений. Эти мероприятия проведут липецкие реставраторы и застройщики, с которыми был подписан контракт. Собственники исторического здания планируют обустроить в ней гостиничный комплекс, частью которого станет пекарня, где будут устраивать мастер-классы по приготовлению кулинарных блюд по рецептам старинной кухни.

Шамоновская мельница - здание в стиле модерн в 1913 году построил неизвестный архитектор. Мельница работала 90 лет. Первым владельцем мельницы был купец Алексей Шамонов. В 2010-х годах бывший владелец объекта культуры регионального значения разорился, здание и прилегающий к нему земельный участок продали застройщику. С 1992 года Шамоновская мельница — памятник архитектуры регионального значения. Сейчас здание - это частная собственность.
12 2367
#мельница #проект #инвестиции #отель
4

Комментарии (12)

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вам

2 минуты назад
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Эдик

25 минут назад
Короче, это будя лофт. Внутрях каркасину из балок железных, перегородки, новую кровлю, лестницы и тп. Ща очередной эскиз велосипеда продадут - лучше деньги сразу на реконструкцию отправьте. В Харькове аналогичный проект "На месте бывшей мельницы построят IT-парк (фото) 26.11.2018"
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Иваныч

33 минуты назад
А чё не квест со смузями?
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Вася

37 минут назад
Глупая затея.
ответить

...

40 минут назад
....., а где вы видели толпы туристов? И что тут смотреть? Как озлобленные людишки выживат, как на мусорках у магазинов старики друг друга мутузят?
ответить

.....

49 минут назад
Точно гостинницу,а то туристам ночевать не где..
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Просто Мария

52 минуты назад
Зделать там публичный дом лиголизовать липецких проституток , пусть доход городу приносят.
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Да

сегодня, 09:54
Бирюков нашел кому впарить. В 2000-х были планы мельницу снести и на ее месте закатать автостоянку) - денег ждал больше, да не получилось - памятник же). ЦУМ, Мукомольный, Автоколонну, Агропромпроект - все развалил - не прокатило сладко жить на аренде...
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Сергей

сегодня, 09:51
Как мельница проработала 90лет? Работала до 2003года? Балаболы.
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женщина со вкусом

сегодня, 09:46
Главное пусть отреставрируют нормально. Без сайдинга и профлиста на балкончиках. А в музее не представляю что можно выставить. Плешивые чучела уже представлены в краеведческом.
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