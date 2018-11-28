Старинная мельница станет отелем

Так решили собственники здания.

Как сообщает региональное управление инвестиций и международных связей, объект культурного наследия Шамоновская мельница станет гостиницей. Сейчас эксперты заняты созданием проекта по реконструкции здания.



Специалистам предстоит разработать научно-проектную документацию на проведение работ по реставрации. После противоаварийных и исследовательских работ, создания проектной документации, начнется реставрация фасада и ремонт внутренних помещений. Эти мероприятия проведут липецкие реставраторы и застройщики, с которыми был подписан контракт. Собственники исторического здания планируют обустроить в ней гостиничный комплекс, частью которого станет пекарня, где будут устраивать мастер-классы по приготовлению кулинарных блюд по рецептам старинной кухни.



Шамоновская мельница - здание в стиле модерн в 1913 году построил неизвестный архитектор. Мельница работала 90 лет. Первым владельцем мельницы был купец Алексей Шамонов. В 2010-х годах бывший владелец объекта культуры регионального значения разорился, здание и прилегающий к нему земельный участок продали застройщику. С 1992 года Шамоновская мельница — памятник архитектуры регионального значения. Сейчас здание - это частная собственность.