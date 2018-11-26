21 минуту назад
В Липецке хорошо с дорогами, но плохо с медициной и ЖКХ
Эксперты Финансового университета при Правительстве РФ подвели итоги рейтинга качества жизни в городах России в 2018 году. Итоговый индекс качества жизни в российских городах строенных на данных о качестве медицинского обслуживания, о состоянии дорожного хозяйства, развитии культуры и образования, работе ЖКХ и объемах жилищного строительства, оценке работы городских властей и оценке россиян удобства города для жизни, миграционных настроениях населения и самооценке жителями своего уровня дохода.
Лучшего всего россиянам, согласно выводам экспертов, живется в Тюмени, Грозном и Москве; аутсайдеры списка — Тверь, Курган, Тольятти, Махачкала и Астрахань.
Для составления этого перечня эксперты использовали данные соцопросов, проведенных в 78 городах с населением более 250 000 человек, а также данные Росстата.
ветеринар
Нарцисс Тупорылов
специалист по кискам