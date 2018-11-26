Общество

21 минуту назад

В Липецке хорошо с дорогами, но плохо с медициной и ЖКХ

3 376
#рейтинг #качество жизни
2
В Липецке хорошо с дорогами, но плохо с медициной и ЖКХ

Эксперты Финансового университета при Правительстве РФ подвели итоги рейтинга качества жизни в городах России в 2018 году. Итоговый индекс качества жизни в российских городах строенных на данных о качестве медицинского обслуживания, о состоянии дорожного хозяйства, развитии культуры и образования, работе ЖКХ и объемах жилищного строительства, оценке работы городских властей и оценке россиян удобства города для жизни, миграционных настроениях населения и самооценке жителями своего уровня дохода.

Липецк набрал 49 баллов по всем показателям. Хуже всего в городе обстоят дела с качеством медицинского обслуживания и работой ЖКХ и местных властей, зато неплохо с культурой и образованием, а также дорогами. Сами липчане оценивают жизнь в городе на слабую «троечку». Среди регионов Центрального Черноземья самый высокий индекс оказался у Белгорода (55 баллов). Воронеж и Тамбов набрали по 50 баллов, а Курск всего 41.

Лучшего всего россиянам, согласно выводам экспертов, живется в Тюмени, Грозном и Москве; аутсайдеры списка — Тверь, Курган, Тольятти, Махачкала и Астрахань.

Для составления этого перечня эксперты использовали данные соцопросов, проведенных в 78 городах с населением более 250 000 человек, а также данные Росстата.
3 376
#рейтинг #качество жизни
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ветеринар

6 минут назад
у котика явно стресс и теперь киса будет писать и какать где попало, возможно в тапочки
ответить

Нарцисс Тупорылов

7 минут назад
Очень плохо с культурой во главе с Малько. Скажу словами М.Волошина государство- его мораль-здоровый эгоизм,цель бытия-процесс пищеваренья. Мерило же культуры-чистота,отхожих мест и емкость испражнений
ответить

специалист по кискам

10 минут назад
киса увидела своего хозяина после недельного запоя!
ответить

Еще в рубрике

Через Липецк пройдет водный поход «Тарбеево – Азов»
#водный поход
Через Липецк пройдет водный поход «Тарбеево – Азов»

10 минут назад

Общество
Нарушений правопорядка при скоплении молодежи на улице Космонавтов не выявлено
#молодежь #драка
1
Нарушений правопорядка при скоплении молодежи на улице Космонавтов не выявлено

28 минут назад

Общество
В Липецком районе в аварии пострадала водитель ВАЗа
4
В Липецком районе в аварии пострадала водитель ВАЗа

33 минуты назад

Общество
Липчанам гарантируют новогоднее настроение
#выставка #игрушки
2
Липчанам гарантируют новогоднее настроение

40 минут назад

Общество
101 единица спецтехники вышла на борьбу со снегом
#снег #уборка
14
101 единица спецтехники вышла на борьбу со снегом

48 минут назад

Общество
Лебедянец обокрал дом
#кража
1
Лебедянец обокрал дом

сегодня, 08:48

Общество