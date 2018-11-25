Липчанка обокрала свою московскую подругу

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Богородское задержали 28-летнюю приезжую женщину, по подозрению в совершении кражи.

В Отдел МВД России по району Богородское с сообщением о краже обратилась 36-летняя женщина, проживающая в одном из домов на Игральной улице.

По словам потерпевшей, она пригласила в гости свою знакомую. После ее ухода женщина обнаружила пропажу мобильного телефона и банковской карты, с которой впоследствии были сняты денежные средства в размере 220 тысяч рублей. Общая сумма материального ущерба составила около 240 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в Липецкой области. Ей оказалась 28-летняя местная жительница.

Следствием ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.