Происшествия

22 минуты назад

Липчанка обокрала свою московскую подругу

1 239
#кража
Липчанка обокрала свою московскую подругу

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Богородское задержали 28-летнюю приезжую женщину, по подозрению в совершении кражи.

В Отдел МВД России по району Богородское с сообщением о краже обратилась 36-летняя женщина, проживающая в одном из домов на Игральной улице.

По словам потерпевшей, она пригласила в гости свою знакомую. После ее ухода женщина обнаружила пропажу мобильного телефона и банковской карты, с которой впоследствии были сняты денежные средства в размере 220 тысяч рублей. Общая сумма материального ущерба составила около 240 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в Липецкой области. Ей оказалась 28-летняя местная жительница.

Следствием ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

1 239
#кража

Комментарии (1)

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Липецк

13 минут назад
Делайте выводы,не водите домой всех подряд!!!!
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