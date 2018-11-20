В особой экономической зоне «Липецк» рекордное количество новых инвесторов

Сегодня в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Липецк»под председательством врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова прошло заседание Экспертного совета по рассмотрению бизнес-планов инвесторов, планирующих получить статус резидента промышленной площадки.



Как сообщили в ОЭЗ «Липецк», американская компания Cargill Incorporated, выпускающая продукты питания, сельскохозяйственные, финансовые и промышленные товары планирует построить завод по производству готовых кормов для животных. Функциональное назначение продукции завода – эффективное кормление животных, способствующее повышению их выживаемости, здоровому развитию и быстрому росту. Общий объем инвестиций – 3,7 млрд. рублей. Планируемая дата ввода в эксплуатацию – I квартал 2021 года. На заводе будет создано 87 рабочих мест.



Деятельностью ООО «Глобал Технолоджи» будет разработка и внедрение инновационных программных продуктов и программно-аппаратных комплексов для работы с массивами данных на базе телекоммуникационного и серверного оборудования центра обработки данных. Основой для разработки всех продуктов компании, как в области программного обеспечения, так и в части производства высокотехнологичного оборудования, является активное внедрение передовых технологий и практик в области искусственных нейронных сетей. Объем инвестиций составит свыше 2 млрд. рублей. После ввода предприятия в эксплуатацию в 2021 году будет создано 40 высокотехнологичных рабочих мест.



ООО «Семенной завод КВС» построит завод по производству гибридных семян сахарной свеклы с применением новейших европейских технологий. Учредитель нового завода - предприятие KWS является одной из ведущих селекционных компаний, входит в пятерку мировых лидеров по производству семян. Общий объем инвестиций – 1,2 млрд. рублей. Выпуск продукции запланирован на 2022 год.



ООО «ЗООТЕХ» планирует инвестировать около 350 млн. рублей в строительство предприятия по производству оборудования для изготовления белково-липидного концентрата (зоопротеина), применяемого в создании животных кормов. Начало промышленно-производственной деятельности запланировано на 2022 год. Рабочих мест - 32.



Целью проекта ООО «Совасатом-М» является создание высокотехнологического предприятия по производству крупно-модульного энергетического оборудования. Основной выпускаемый продукт – готовые автоматизированные электростанции в контейнерном исполнении мощностью 2 МВт для сооружения электростанций от 2 до 30 МВт блочным типом. Объем инвестиций – 122 млн. рублей. Ожидаемая доля рынка комплектации и выпуска блочно-контейнерных газопоршневых электростанций в России составляет 25%, а поставки Мини-ТЭЦ для стран Ближнего Востока – 90%. На новом производстве будет создано 80 высокотехнологичных рабочих мест.



Экспертный совет ОЭЗ ППТ «Липецк» единогласно одобрил все заявленные инвестиционные проекты. Таким образом, в 2018 году статус резидента особой экономической зоны «Липецк» получило 10 новых компаний, что является рекордным количеством с начала основания Управляющей компании.

