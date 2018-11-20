Экономика

сегодня, 14:21

В особой экономической зоне «Липецк» рекордное количество новых инвесторов

24 2045
#ОЭЗ "Липецк" #
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В особой экономической зоне «Липецк» рекордное количество новых инвесторов
Сегодня в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Липецк»под председательством врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова прошло заседание Экспертного совета по рассмотрению бизнес-планов инвесторов, планирующих получить статус резидента промышленной площадки.  

Как сообщили в ОЭЗ «Липецк», американская компания Cargill Incorporated, выпускающая продукты питания, сельскохозяйственные, финансовые и промышленные товары планирует построить завод по производству готовых кормов для животных. Функциональное назначение продукции завода – эффективное кормление животных, способствующее повышению их выживаемости, здоровому развитию и быстрому росту. Общий объем инвестиций – 3,7 млрд. рублей. Планируемая дата ввода в эксплуатацию – I квартал 2021 года. На заводе будет создано 87 рабочих мест.  

Деятельностью ООО «Глобал Технолоджи» будет разработка и внедрение инновационных программных продуктов и программно-аппаратных комплексов для работы с массивами данных на базе телекоммуникационного и серверного оборудования центра обработки данных. Основой для разработки всех продуктов компании, как в области программного обеспечения, так и в части производства высокотехнологичного оборудования, является активное внедрение передовых технологий и практик в области искусственных нейронных сетей. Объем инвестиций составит свыше 2 млрд. рублей. После ввода предприятия в эксплуатацию в 2021 году будет создано 40 высокотехнологичных рабочих мест. 

ООО «Семенной завод КВС» построит завод по производству гибридных семян сахарной свеклы с применением новейших европейских технологий. Учредитель нового завода - предприятие KWS является одной из ведущих селекционных компаний, входит в пятерку мировых лидеров по производству семян. Общий объем инвестиций – 1,2 млрд. рублей. Выпуск продукции запланирован на 2022 год.  

ООО «ЗООТЕХ» планирует инвестировать около 350 млн. рублей в строительство предприятия по производству оборудования для изготовления белково-липидного концентрата (зоопротеина), применяемого в создании животных кормов. Начало промышленно-производственной деятельности запланировано на 2022 год. Рабочих мест - 32. 

Целью проекта ООО «Совасатом-М» является создание высокотехнологического предприятия по производству крупно-модульного энергетического оборудования. Основной выпускаемый продукт – готовые автоматизированные электростанции в контейнерном исполнении мощностью 2 МВт для сооружения электростанций от 2 до 30 МВт блочным типом. Объем инвестиций – 122 млн. рублей. Ожидаемая доля рынка комплектации и выпуска блочно-контейнерных газопоршневых электростанций в России составляет 25%, а поставки Мини-ТЭЦ для стран Ближнего Востока – 90%. На новом производстве будет создано 80 высокотехнологичных рабочих мест. 

Экспертный совет ОЭЗ ППТ «Липецк» единогласно одобрил все заявленные инвестиционные проекты. Таким образом, в 2018 году статус резидента особой экономической зоны «Липецк» получило 10 новых компаний, что является рекордным количеством с начала основания Управляющей компании. 
24 2045
#ОЭЗ "Липецк" #
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Комментарии (24)

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Нытик

6 минут назад
Ну а че все заныли не пойму ? Малый бизнес уничтожен, рабочих на оэз нету и тому подобное нытьё. А откуда тогда у народа деньги? Каждая вторая тачка в городе дороже 1 млн, дома растут как на дрожжах, трц постоянно битком!
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Во

40 минут назад
Житель, Идиот.В больницу завтра же.
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Антончик

44 минуты назад
А Х...ЛЕ ТОЛКУ )))
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Счетная палатка

59 минут назад
Интересно, когда же додумаются проверить финансово-хозяйственную деятельность этой самой мощной в мире зоны. Результаты удивят.
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41-й

сегодня, 16:25
Майнить значит собрались, фантазеры. Вам не в ОЭЗ, Вам на ГЭС надо, нейроспециалисты.
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Город

сегодня, 16:17
да,300 рабочих мест-это сильно!
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На липецкую халявную рабсилу

сегодня, 15:49
Повышенный спрос!!!
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Житель

сегодня, 15:48
Нет никаких инвесторов и не было никогда
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Егор

сегодня, 15:44
Да какой уровень рентабельности? Такой! Кошелёк, ну само собой в порыве страстного, с придыханием рассказа об успехах зоны, ввиду ну не очень мощных мыслительных капацитетов, слил правду-матку! Дескать, даже Минэконики ох.реневает от сумм, которые вложены в создание Одного, Карл, Одного рабочего места! Вот и вся рентабельность: банда чиновничья распилила бюджетное бабло на инфраструктуру , запустила типа иностранные( за редким исключением действительно иностранные) фирмы, а большинство только с иностранными именами( наши соотечественники отмывают грязные активы).
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///

сегодня, 15:43
поддержим рабским трудом буржуйских производителей... ура....
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