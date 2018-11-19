Общество

21 минуту назад

В Липецкую область разрешат въехать 2 тысячам иностранцев

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Соответствующее распоряжение подписал глава Правительства

На сайте Правительства РФ опубликовано распоряжение Дмитрия Медведева об установлении квот на 2019 год на выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в РФ.

В следующем году в стране разрешат проживать 83 480 иностранцам. 

Из них 2 тысячи смогут жить в Липецкой области.
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Комментарии (1)

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весёлый

2 минуты назад
своим негде работать,вся Украина здесь
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