Общество
21 минуту назад
В Липецкую область разрешат въехать 2 тысячам иностранцев
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Соответствующее распоряжение подписал глава Правительства
На сайте Правительства РФ опубликовано распоряжение Дмитрия Медведева об установлении квот на 2019 год на выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в РФ.
В следующем году в стране разрешат проживать 83 480 иностранцам.
Из них 2 тысячи смогут жить в Липецкой области.
В следующем году в стране разрешат проживать 83 480 иностранцам.
Из них 2 тысячи смогут жить в Липецкой области.
1 138
весёлый