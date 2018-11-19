В Липецкую область разрешат въехать 2 тысячам иностранцев

Соответствующее распоряжение подписал глава Правительства

На сайте Правительства РФ опубликовано распоряжение Дмитрия Медведева об установлении квот на 2019 год на выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в РФ.



В следующем году в стране разрешат проживать 83 480 иностранцам.



Из них 2 тысячи смогут жить в Липецкой области.

