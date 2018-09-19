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25 минут назад

Липецкая вечЁрка: кювет в наказание, пытки в интим-салоне и афера коммунальщиков

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: кювет в наказание, пытки в интим-салоне и афера коммунальщиков

Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в среду,19 сентября.

Максимальное внимание липчан было приковано к новости про аварию. Водитель иномарки решил проучить шофера автобуса за якобы не предоставление преимущества, и сам оказался в кювете.

Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями семейной ссоры, обернувшейся трагедией. Мужчина рассказал, что в тот день ему позвонила жена, супруги разругались, и он решил снять стресс спиртным. В доме родителей мужчина выпил около 0,5 литра настойки, но все же сел за руль и устроил ДТП.

Оживленное обсуждение вызвало сообщение насчет будущего нового начальника управления ЖКХ Юрия Костина. Он нарушил ФЗ "О государственной и гражданской службе в Российской Федерации", которым чиновникам запрещено участвовать в управлении коммерческими организациями.

Множество мнений собрала новость про преступление в интим-салоне. Обвиняемая в компании сына, вооружившись электрошокером, пришла в магазин интимных товаров, где до этого работала, для выяснения отношений с бывшей коллегой. Агрессивно настроенный молодой человек применил электрошокер, нанеся 44-летней продавщице разряд электрическим током в спину. На этом дело не закончилось..

Между тем немалый интерес у липчан вызвало известие о том, что в ««Липецкоблводоканале» вскрыли аферу на пять миллионов рублей.
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#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (1)

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Заурка Усманская

19 минут назад
великий лжеархелог показужшник
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