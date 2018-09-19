Происшествия

сегодня, 14:28

В «Липецкоблводоканале» вскрыли аферу на пять миллионов рублей

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#хищение
В «Липецкоблводоканале» вскрыли аферу на пять миллионов рублей

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по обращению генерального директора ОГУП «Липецкоблводоканал» по вопросу незаконного предъявления предприятию к оплате актов оказания услуг на общую сумму 4 950 000 руб.

Как установлено в ходе организованной проверки, в декабре 2016 года ОГУП «Липецкоблводоканал» заключил с подрядной организацией договор на оказание услуг по обезвреживанию илового осадка от сточных вод на очистных сооружениях анкова.

Подрядная организация, принявшая на себя обязательства по контракту, лицензии на право проведения работ по обезвреживанию таких отходов не имела.

При этом сам заказчик работ имел лицензию на данный вид деятельности и располагал специальными препаратами для обезвреживания отходов.

В января 2017 года, спустя всего 15 дней после заключения контракта, бывший руководитель ОГУП «Липецкоблводоканал» подписал акты о приемке якобы выполненных работ.

Однако согласно запрошенным прокуратурой сведениям Липецкого центра гидрометеослужбы при сложившихся на тот период погодных условиях (глубина промерзания почвы -32 см, высота снежного покрова от 9 до 15 см), чтобы исполнить условия контракта работникам подрядной организации пришлось бы без выходных, при ежедневном 10-ти часовом рабочем дне обрабатывать не менее 500 тонн илового осадка в час, что не представляется возможным.

Более того, опрошенные прокурором работники комплекса очистных сооружений г.Данкова подтвердили, что никакие работы в этот период времени на территории комплекса не производились.

Поскольку выявленные факты свидетельствовали о явных признаках мошенничества в особо крупном размере, природоохранный прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждения уголовного дела.

В настоящее время уголовное дело по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ возбуждено: следственными органами устанавливаются обстоятельства преступления и круг причастных к нему лиц.

Надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования уголовного дела осуществляется прокуратурой Советского района г.Липецка.

12 1508
#хищение

Комментарии (13)

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Лена

50 секунд назад
Ох, какая же круговерть с этим водоканалом... Руководители меняются каждый год. И каждый раз всё хуже и хуже. Вы, прокуратура, копайте глубже. Там много за что можно за иички схватить!
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чиновники Обладминистрации

3 минуты назад
кто бы мог подумать! ай-ай-ай! как нехорошо попадаться!
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Липчанин

20 минут назад
крыса губанов и там наследил?
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Обьявить им благодарность

28 минут назад
И поощрить домашним арестом
ответить

Ээээ...

44 минуты назад
Это все, что разрешили обнародовать? А остальные махинации? По строительству и т. п. Там суммы на порядки выше. И что там с субсидией, которую попилил Губанов? Та, что на погашение долгов должна была пойти.
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Что б...ь.....за город

44 минуты назад
https://youtu.be/c6i245cg7QI Просто в доску ОХАМЕЛИ.....
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Что б...ь.....за город

47 минут назад
Это Липецк Детка))))
ответить

Ни куя не пойму

55 минут назад
Че так мало вскрыли?
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И, что?

57 минут назад
Решили распилить бюджетные деньги, то же мне новость, везде такие схемы, посто не пролезло на этот раз, не поделились, вот и результат.
ответить

Пашинян

сегодня, 14:47
Прокуратура , спросите у жильцов , какие работы производила ООО "ГУК"Октябрьская ? например : о выполнении работ по текущему ремонту и содержанию жилого фонда ООО "ГУК"Октябрьская" 2016 год 60 лет СССР 43 Узлы учета 97770,58 р
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