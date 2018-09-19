В «Липецкоблводоканале» вскрыли аферу на пять миллионов рублей

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по обращению генерального директора ОГУП «Липецкоблводоканал» по вопросу незаконного предъявления предприятию к оплате актов оказания услуг на общую сумму 4 950 000 руб.

Как установлено в ходе организованной проверки, в декабре 2016 года ОГУП «Липецкоблводоканал» заключил с подрядной организацией договор на оказание услуг по обезвреживанию илового осадка от сточных вод на очистных сооружениях анкова.

Подрядная организация, принявшая на себя обязательства по контракту, лицензии на право проведения работ по обезвреживанию таких отходов не имела.



При этом сам заказчик работ имел лицензию на данный вид деятельности и располагал специальными препаратами для обезвреживания отходов.

В января 2017 года, спустя всего 15 дней после заключения контракта, бывший руководитель ОГУП «Липецкоблводоканал» подписал акты о приемке якобы выполненных работ.

Однако согласно запрошенным прокуратурой сведениям Липецкого центра гидрометеослужбы при сложившихся на тот период погодных условиях (глубина промерзания почвы -32 см, высота снежного покрова от 9 до 15 см), чтобы исполнить условия контракта работникам подрядной организации пришлось бы без выходных, при ежедневном 10-ти часовом рабочем дне обрабатывать не менее 500 тонн илового осадка в час, что не представляется возможным.

Более того, опрошенные прокурором работники комплекса очистных сооружений г.Данкова подтвердили, что никакие работы в этот период времени на территории комплекса не производились.

Поскольку выявленные факты свидетельствовали о явных признаках мошенничества в особо крупном размере, природоохранный прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждения уголовного дела.

В настоящее время уголовное дело по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ возбуждено: следственными органами устанавливаются обстоятельства преступления и круг причастных к нему лиц.

Надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования уголовного дела осуществляется прокуратурой Советского района г.Липецка.