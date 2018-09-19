Происшествия

сегодня, 09:09

Водитель иномарки решил наказать водителя автобуса и оказался в кювете

21 2445
#авария #ДТП
3
Водитель иномарки решил наказать водителя автобуса и оказался в кювете

Авария произошла на Воронежском шоссе

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Сегодня утром в Липецке на Воронежском шоссе столкнулись автомобиль «Форд Фокус» и пассажирский автобус. Авария попала на запись видеорегистратора. Автор записи так описал обстоятельства ДТП:

«Водитель автомобиля «Форда», решил «наказать» автобус, который якобы не уступил ему дорогу отъезжая от остановки с включенным поворотником. Сам оказался в глубоком кювете».
21 2445
#авария #ДТП
3

Комментарии (21)

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вопрос

59 секунд назад
наказать? больше похоже на неумение вообще ездить.
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352

15 минут назад
У меня тоже такие фокусы с Фордами не прокатывают,но я если подрезаю,то авто потом только в утиль,так что нехер с автобусниками играться,мы по трое суток за рулем без сна,мотайте на ус !!!
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Степан Верующий

25 минут назад
Вера Степановна, есть конечно
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vvv

35 минут назад
...даааа ...здорово ...у нас систему БУМЕРАНГ никто не отменял
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Однако

38 минут назад
Автобус авто не бил, по видео авто вильнуло влево а потом вправо и само ударилось об автобус. Уважаемый автор! Просматривайте видео внимательней.
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Просто Липецк

39 минут назад
Такое впечатление, что водила Форда хотел повернуть в право к сырской школе)))
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правда

49 минут назад
Наказать может только суд земной или небесный. А так. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. И это работает.
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Внимательность

49 минут назад
Водитель Форда хотел проскочить перед автобусом в поворот, но не успел... никого он не собирался "учить"! Автору нужно сначала ознакомиться и разобраться с материалом, а потом выкладывать на сайт! Получается - "Слышал звон, да не знает где он"...
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Как тяжело ему в жизни будет

51 минуту назад
Этого учителя жизнь учит
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Понятно

56 минут назад
Очередная зда
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