Происшествия
сегодня, 09:09
Водитель иномарки решил наказать водителя автобуса и оказался в кювете
Авария произошла на Воронежском шоссе
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Сегодня утром в Липецке на Воронежском шоссе столкнулись автомобиль «Форд Фокус» и пассажирский автобус. Авария попала на запись видеорегистратора. Автор записи так описал обстоятельства ДТП:
«Водитель автомобиля «Форда», решил «наказать» автобус, который якобы не уступил ему дорогу отъезжая от остановки с включенным поворотником. Сам оказался в глубоком кювете».
«Водитель автомобиля «Форда», решил «наказать» автобус, который якобы не уступил ему дорогу отъезжая от остановки с включенным поворотником. Сам оказался в глубоком кювете».
вопрос
352
Степан Верующий
vvv
Однако
Просто Липецк
правда
Внимательность
Как тяжело ему в жизни будет
Понятно