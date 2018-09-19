Водитель иномарки решил наказать водителя автобуса и оказался в кювете

Авария произошла на Воронежском шоссе

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Сегодня утром в Липецке на Воронежском шоссе столкнулись автомобиль «Форд Фокус» и пассажирский автобус. Авария попала на запись видеорегистратора. Автор записи так описал обстоятельства ДТП:



«Водитель автомобиля «Форда», решил «наказать» автобус, который якобы не уступил ему дорогу отъезжая от остановки с включенным поворотником. Сам оказался в глубоком кювете».

