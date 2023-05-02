Сегодня в Липецке: День театра, молодые вокалисты в гости к нам, дискуссия о судьбе «Крокус Сити Холла»
Рассказываем про культурную программу наступившей среды.
Теплее, ещё теплее
В Липецке ещё немного потеплеет, столбик термометра поднимется до 6-8 градусов тепла. День пройдёт преимущественно без осадков.
Отключение воды
Холодную воду сегодня с 10:00 отключат всего в 4-х домах на улицах Котовского, 14 и Неделина, 15а, 15б, 15в.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 останутся без электричества жители улиц Артёма, Баумана, Бригадной, Моссковской, Ферросплавной, Ладыгина, Локомотивной, Писарева, проспектов Мира и Победы, садоводчеств «Весна» и «Кооператор».
В этот же время возможно отключение света на срок до 3-х часов на улицах 6-й Гвардейской дивизии, Боевой прокзд, Ботанической, Бурлакова, Варшавской, Добровской, Дорохной, Заречной, Зелёной, Земной, Ивовой, Ильича, Инженерной, Кленовой, Краснознамённой, Краснодонской, К.Шаталовой, Лозовой, Молодёжной, О.Кошевого, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Постышева, Радужной, Р.Зорге, С.Кондарева, Спортивной, Украинской, Фурманова, Черешневой, в переулках Линейном, Сосновом, в садоводчестве «Монтажник».
Пробки
В 6 утра пробки красного цвета почти перекрыли движение по улицам 9 мая и Московской в районе пересечения с Товарным проездом (в сторону ЖД вокзала). Как говорится, день только начинается. Рекомендуем перед выездом изучить «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые помогут выбрать менее загруженный маршрут.
Открытие Всероссийского конкурса вокалистов
Главное культурное событие дня – торжественное открытие XI Всероссийского конкурса молодых вокалистов имени Н. А. Обуховой (12+). Оно состоится в концертном зале «Унион» в 19:00.
На открытии выступят звезды оперной сцены первой величины — солисты Мариинского театра Ольга Пудова (сопрано) и Андрей Серов (бас). Оба они — победители конкурса прошлых лет. Выступление певцов будет сопровождать Симфонический оркестр Липецкой государственной филармонии, главный дирижер — Михаил Мясников.
Джаз
Сегодня праздник у любителей джаза. В липецком Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) пройдёт роскошный концерт «Non-stop jazz» (6+).
В 19:00 на сцену поднимутся Липецкий джазовый оркестр (руководитель Дмитрий Кокшин) и тамбовский джаз-оркестр Державинского университета (дирижёр Сергей Кролик). В программа джазовая классика: А.Лепин, Л.Книппер, Г.Гудвин, С.Уандер, Н.Симоне и другие
Театральный капустник
Всемирный День театра отмечают как раз сегодня – 27 марта. По этому поводу в Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) в 12:00 состоится капустник с участием артистов труппы (12+).
Театральные истории, миниатюры, увлекательные рассказы не оставят зрителей равнодушными.
День театра
Праздник Мельпомены сегодня можно будет отметить ещё, минимум, в двух местах.
В 16:00 в ДК «Рудничный» (ул. Ударников, 13) состоится мастер-класс по актёрскому мастерству (12+).
В 18:00 в ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5а) отчётный концерт театральных коллективов «В мире театра» (12+).
Кино-квиз
Центральная городская библиотека им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) в театральный день обратится к теме… кино.
В 14:00 состоится кино-квиз – битва умов лучших знатоков фильмов (12+). Участников разделят на команды и предложат показать свои знания в области кино, угадать фильм по кадру, узнать сериал по музыкальной заставке и расшифровать эмодзи. Игроков ждут вопросы на логику, эрудицию и чувство юмора.
Компьютер для малышей
А в Центральной детской библиотеке им. М.Пришвина (ул. Циолковского, 27) в 10:00 состоится медиаурок «Компьютер враг или друг?» (6+). Подрастающему поколению расскажут, как поставить технику на службу человека и не попасть в киберзависимость.
Игротека
Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская. 28) приглашает в 19:011 поиграть в нательные игры под руководством мастера, который умеет буквально всё (12+).
Половина россиян не хочет восстановления «Крокус Сити Холла»
Каждый второй россиянин считает, что на месте концертного зала, подвергшегося атаке террористов, следует разбить парк и установить мемориал в память о погибших. Такую мысль высказали 49% опрошенных SuperJob. «Восстановить развлекательное сооружение — это устроить пляски на костях, это кощунство», - аргументировали они свою позицию.
24% считают, что концертный зал следует восстановить: «Пусть всем вредителям и запугивающим назло он продолжить свою жизнь. А рядом можно установить стелу с ФИО погибших».
Женщины чаще мужчин высказываются за строительство мемориально-паркового комплекса 53 и 46% соответственно. Среди жителей Москвы и Подмосковья идею создания парковой зоны с мемориалом поддерживают 57%.
Владелец «Крокуса» бизнесмен Араз Искендер оглы Агаларов, занимающий 55-е место среди российских бизнесменов в списке Forbes с состоянием в 1,7 миллиарда долларов, ранее сообщал о планах восстановить здание. Своё решение он объяснят благими намерениями – сохранить сотни рабочих мест. Не исключено, что для ремонта здания потребуется субсидия из госбюджета.
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