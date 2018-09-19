Липчанку и ее сына обвиняют в жестоком избиении продавщицы интим-салона

Женщина хотела свести счеты с бывшей коллегой.

Следственным отделом по Советскому округу города Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней местной жительницы и её 19-летнего сына, обвиняемых в умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Следствием установлено, что 5 мая обвиняемая в компании сына, вооружившись электрошокером, пришла в магазин интимных товаров, где до этого работала, для выяснения отношений с бывшей коллегой. Агрессивно настроенный молодой человек применил электрошокер, нанеся 44-летней продавщице разряд электрическим током в спину. Женщина попыталась выбежать из магазина, но обвиняемый догнал её и вместе с матерью стал избивать деревянным бруском, в том числе и по голове. В общей сложности фигуранты нанесли потерпевшей не менее 20 ударов, причинив ей закрытую черепно-мозговую травму и переломы пальцев рук. Обвиняемые покинули магазин, но далеко уйти им не удалось так, как на крики потерпевшей откликнулись соседи и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигуранты признали и раскаялись в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая их вину. В её основе протоколы допросов свидетелей, результаты иных следственных действий, а также выводы судмедэкспертов, установивших вменяемость фигурантов и степень причиненного ими вреда здоровью потерпевшей.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.